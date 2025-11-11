Together, Stronger, Unstoppable: Η νέα ταυτότητα της γυναικείας δύναμης
Υπάρχουν στιγμές που καταλαβαίνεις πως η αλλαγή δεν έρχεται από τα μεγάλα λόγια αλλά από τη συλλογική ανάσα. Το 4ο GWomen Sports Summit ήταν ακριβώς αυτό, μια στιγμή που ο αέρας στον χώρο άλλαζε. Όχι επειδή κάποιος μίλησε δυνατά αλλά επειδή πολλές φωνές ενώθηκαν και έγιναν μία.
Σε μια εποχή όπου η ισότητα συχνά αντιμετωπίζεται σαν θέμα και όχι σαν αυτονόητο, τέτοιες συναντήσεις θυμίζουν γιατί ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από νίκες, μετάλλια και ρεκόρ. Είναι το πιο καθαρό πεδίο όπου καθρεφτίζονται οι αξίες μας. Όταν μια γυναίκα βρίσκει τη δύναμη να σταθεί, να παλέψει, να μιλήσει, ανοίγει τον δρόμο για δεκάδες άλλες που σιωπούν ακόμα.
Το πιο δυνατό μήνυμα που βγήκε δεν ήταν κάποιο σύνθημα. Ήταν η αίσθηση ότι όλες αυτές οι γυναίκες, αθλήτριες, πολιτικοί, επιστήμονες, δημοσιογράφοι, δεν προσπαθούν απλώς να πείσουν για την αξία τους. Την ξέρουν ήδη. Αυτό που ζητούν είναι να σταματήσει η κοινωνία να χρειάζεται αποδείξεις. Να πάψει η ισότητα να θεωρείται επίτευγμα και να γίνει κανονικότητα.
Και είναι σχεδόν συγκινητικό να βλέπεις πως πίσω από κάθε ιστορία επιτυχίας υπάρχει ένα κομμάτι αμφιβολίας, φόβου, απογοήτευσης αλλά και μια ακατέργαστη δύναμη που δεν διδάσκεται, το ένστικτο της επιβίωσης. Το να συνεχίζεις, να σηκώνεσαι, να επιμένεις. Αυτός είναι ο αληθινός πυρήνας της γυναικείας αντοχής, είτε μιλάμε για αθλητισμό είτε για κοινωνία.
- Βασιλαντωνάκη στο GWomen Sports Summit: «Γιατί η λέξη “επαγγελματισμός” να είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα;»
Αν κάτι απέδειξε το φετινό GWomen Sports Summit είναι ότι η αλλαγή δεν θα έρθει από τις κορυφές αλλά από τη βάση. Από κάθε γονιό που μαθαίνει στο παιδί του να σέβεται, από κάθε προπονητή που δίνει ίσες ευκαιρίες, από κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να πει μια ιστορία όχι επειδή είναι γυναικεία αλλά επειδή αξίζει να ειπωθεί.
Το Together Stronger Unstoppable δεν ήταν απλώς ένα μότο, ήταν μια υπενθύμιση. Πως οι γυναίκες δεν χρειάζονται σωτήρες ή παραχωρήσεις. Χρειάζονται χώρο, φωνή και αναγνώριση. Και το πιο εντυπωσιακό, δεν ζητούν να τις αφήσουμε να μπουν στο παιχνίδι. Είναι ήδη μέσα. Απλώς ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση.
Μετά από 12 χρόνια στις πισίνες με μια μπάλα πόλο, μπορεί με σιγουριά να πει πως δεν τον “έφαγαν οι μάνατζερ”. Είχε άλλο όνειρο, αυτό της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ασχολείται ακατάπαυστα με την πρώτη του… αγάπη και στον ελεύθερο χρόνο του παριστάνει τον τενίστα, θέλοντας να μάθει όλα τα μυστικά του αθλήματος για το οποίο αρθρογραφεί επίσης. Λάτρης των σουτ από μακριά και των dropshots.