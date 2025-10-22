Waterpolo League γυναικών: Mε νίκες προχώρησαν oι Άλιμος και Πανιώνιος
Εύκολες αποστολές είχαν ο Άλιμος και ο Πανιώνιος στους αγώνες τους στη Waterpolo League γυναικών, την Τετάρτη (22/10).
Ο Άλιμος νίκησε εντός έδρας τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με 18-7 σε αγώνα για την 5η αγωνιστική και το Σάββατο (25/10, 18:00) θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League.
Στην Ηλιούπολη ο Πανιώνιος ανεβάζοντας την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε τον τοπικό ΓΣΗ με 13-9, σε παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής, πετυχαίνοντας το 2ο τρίποντο στο πρωτάθλημα.
Tα στοιχεία των αγώνων
Άλιμος - ΝΕ Πατρών 18-7
Τα οκτάλεπτα: 6-2, 3-1, 5-1, 4-3.
Άλιμος (Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 2, Σιγάλα 1, Θ. Παπαδοπούλου 2, Α. Μπιτσάκου 3, Χαλδαίου 1, Κανελλοπούλου, Πάτρα 1, Μ. Παπαδοπούλου 5, Μπόσφελντ 2, Μανή, Βελέντζα 1, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου.
ΝΕΠ (Τσόκας): Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη 1, Αρνά, Αλμενταρίθ, Τσιμάρα 4, Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Τσίγκα, Λιαπάκη, Κεπενού, Κακαΐδη, Κοντάκου, Λαμπάτου, Αγγελοπούλου.
ΓΣ Ηλιούπολης - Πανιώνιος 9-13
Τα οκτάλεπτα: 1-1, 4-5, 0-4, 4-3.
ΓΣ Ηλιούπολης (Χαλκίτης): Λ. Μαυρωτά, Κύρκου, Ι. Μαυρωτά 1, Γεωργίου 1, Παναγιότι 1, Θεοφανοπούλου, Γκίλλα 3, Υφαντή, Κακλή, Κοτσάφτη 2, Κρασσάκη, Φελλά 1, Σταυρίδου, Χαλκίτη, Κελαδίτη.
Πανιώνιος (Τ. Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 3, Μ. Πλευρίτου 1, Βούτσικα, Δ. Παπαναστασίου, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ 3, Μπιτσάκου 3, Λαμπροπούλου 3, Ρένερ, Κάτσιου, Μοροχλιάδου, Πλεμμένου.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα 5η αγωνιστική
Τετάρτη 22/10
- Βουλιαγμένη - Γλυφάδα 17-6
- Άλιμος - ΝΕΠ 18-7
Σάββατο 15/10
- 16:00 Ηρακλείου Ρέθυμνο - ΓΣ Ηλιούπολης
- 17:00 «Αντ. Πεπανός» ΝΟ Πατρών - Πανιώνιος
- 18:15 Ποσειδώνιο ΠΑΟΚ - Εθνικός
Τετάρτη 29/10
- 19:30 Ολυμπιακός - Χανιά
Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 12
- 2.Εθνικός 12
- 3.Βουλιαγμένη 12 (5 αγ.)
- 4.Χανιά 9
- 5.Άλιμος 9 (5 αγ.)
- 6.ΠΑΟΚ 6
- 7.Γλυφάδα 6 (5 αγ.)
- 8.Πανιώνιος 6
- 9.ΝΕ Πατρών 3 (5 αγ.)
- 10.ΝΟ Πατρών 3
- 11.ΓΣ Ηλιούπολης 0
- 12.Ρέθυμνο 0
