Ο Άλιμος κόντρα στη ΝΕ Πατρών και ο Πανιώνιος με τον ΓΣ Ηλιούπολης είχαν εύκολο έργο στη Waterpolo League γυναικών.

Εύκολες αποστολές είχαν ο Άλιμος και ο Πανιώνιος στους αγώνες τους στη Waterpolo League γυναικών, την Τετάρτη (22/10).

Ο Άλιμος νίκησε εντός έδρας τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με 18-7 σε αγώνα για την 5η αγωνιστική και το Σάββατο (25/10, 18:00) θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League.

Στην Ηλιούπολη ο Πανιώνιος ανεβάζοντας την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε τον τοπικό ΓΣΗ με 13-9, σε παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής, πετυχαίνοντας το 2ο τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Tα στοιχεία των αγώνων

Άλιμος - ΝΕ Πατρών 18-7

Τα οκτάλεπτα: 6-2, 3-1, 5-1, 4-3.

Άλιμος (Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 2, Σιγάλα 1, Θ. Παπαδοπούλου 2, Α. Μπιτσάκου 3, Χαλδαίου 1, Κανελλοπούλου, Πάτρα 1, Μ. Παπαδοπούλου 5, Μπόσφελντ 2, Μανή, Βελέντζα 1, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου.

ΝΕΠ (Τσόκας): Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη 1, Αρνά, Αλμενταρίθ, Τσιμάρα 4, Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Τσίγκα, Λιαπάκη, Κεπενού, Κακαΐδη, Κοντάκου, Λαμπάτου, Αγγελοπούλου.

ΓΣ Ηλιούπολης - Πανιώνιος 9-13

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 4-5, 0-4, 4-3.

ΓΣ Ηλιούπολης (Χαλκίτης): Λ. Μαυρωτά, Κύρκου, Ι. Μαυρωτά 1, Γεωργίου 1, Παναγιότι 1, Θεοφανοπούλου, Γκίλλα 3, Υφαντή, Κακλή, Κοτσάφτη 2, Κρασσάκη, Φελλά 1, Σταυρίδου, Χαλκίτη, Κελαδίτη.

Πανιώνιος (Τ. Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 3, Μ. Πλευρίτου 1, Βούτσικα, Δ. Παπαναστασίου, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ 3, Μπιτσάκου 3, Λαμπροπούλου 3, Ρένερ, Κάτσιου, Μοροχλιάδου, Πλεμμένου.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα 5η αγωνιστική

Τετάρτη 22/10

Σάββατο 15/10

16:00 Ηρακλείου Ρέθυμνο - ΓΣ Ηλιούπολης

17:00 «Αντ. Πεπανός» ΝΟ Πατρών - Πανιώνιος

18:15 Ποσειδώνιο ΠΑΟΚ - Εθνικός

Τετάρτη 29/10

19:30 Ολυμπιακός - Χανιά

Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)

