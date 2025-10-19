Ο Ολυμπιακός νίκησε πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 18-12 για την 4η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός για τρία οκτάλεπτα βρήκε σθεναρή αντίσταση από τη Γλυφάδα, όμως έχοντας περισσότερες λύσεις στο τελευταίο οκτάλεπτο άνοιξε τη διαφορά, επικρατώντας με 18-12 για την 4η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.

Με το κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος» να παραμένει κλειστό, ο ΑΝΟΓ φιλοξένησε τον Ολυμπιακό στη Βουλιαγμένη, παρουσιάζοντας πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο.

Ακολούθησε στο σκορ στο πρώτο οκτάλεπτο (5-5), ο Ολυμπιακός στο 2ο σκέλος προηγήθηκε με 10-6, όμως η Γλυφάδα ισοφάρισε σε 10-10 στα μέσα της 3ης περιόδου.

Οι «ερυθρόλευκες» απάντησαν με το δικό τους σερί για το 13-10, με γκολ από την 22χρονη φουνταριστή Γιοβάνα Σέκουλιτς ξέφυγαν με 15-11 στα 5:22 πριν από το τέλος, με την ίδια να διαμορφώνει το τελικό 18-12.

Τα οκτάλεπτα: 5-5, 2-5, 3-3, 2-5.

Γλυφάδα (Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου, Μουστακαρία 2, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή 1, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 2, Τζωρτζακάκη 1, Μουστάκα, Σαλταμανίκα 2, Τσιάρα, Κολοβού, Δασκαλάκη.

Ολυμπιακός (Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Μ. Κραβαρίτη, Άντριους 4, Σιούτη 1, Μπίκου, Ε. Νίνου 5, Β. Πλευρίτου 2, Μυριοκεφαλιτάκη, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 2, Λαναρά.

Ο Άλιμος έσπασε το αήττητο των Χανίων στη Βουλιαγμένη

Στο κολυμβητήριο του Λαιμού φιλοξενήθηκε νωρίτερα και το άλλο παιχνίδι της Κυριακής (19/10) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Τα Χανιά, τυπικά γηπεδούχα, ηττήθηκαν από τον Άλιμο με 14-11 και γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα. Μετά το ισόπαλο πρώτο ημίχρονο (5-5), ο Άλιμος έθεσε τις βάσεις για τη 2η νίκη του στο πρωτάθλημα στο 3ο οκτάλεπτο, ξέφυγε με 10-7 και 11-8 και χωρίς να κινδυνεύσει επικράτησε με 14-11.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-2, 3-6, 3-3

ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 4, Πάτερου 2, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Ιγνατίου, Βούλγαρη

Αλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 2, Σιγάλα, Παπαδοπούλου Θ., Μπιτσάκου 4, Χαλδαίου 3, Κανελλοπούλου, Πάτρα 2, Παπαδοπούλου Μ. 1, Μπόσβελντ 2, Μάνη, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου-Σπάθη

Η 4η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (22/10, 21:30) με τον αγώνα ΓΣ Ηλιούπολης-Πανιώνιος.

Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)

1.Εθνικός 12 (89-27)

2.Ολυμπιακός 12 (77-32)

3.Βουλιαγμένη 9 (67-36)

4.Χανιά 9 (44-40)

5.ΠΑΟΚ 6 (67-54)

6.Γλυφάδα 6 (50-50)

7.Άλιμος 6 (37-59)

8.Πανιώνιος 3 (28-38)*

9.ΝΕ Πατρών 3 (34-50)

10.ΝΟ Πατρών 3 (35-76)

11.ΓΣ Ηλιούπολης 0 (25-52)*

12.Ρέθυμνο 0 (38-77)

*Σε τρεις αγώνες