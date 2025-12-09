Η Βουλιαγμένη φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στον Λαιμό, στον αγώνα που θα κρίνει την 1η θέση στην κανονική περίοδο στη Water Polo League γυναικών.

Στο κολυμβητήριο του Λαιμού και στην αναμέτρηση της Βουλιαγμένης με τον Ολυμπιακό θα κριθεί το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) η 1η θέση στην κανονική περίοδο στη Water Polo League γυναικών.

Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι κορυφής, που ανοίγει τη 12η αγωνιστική και 1η του β' γύρου στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός θα πάει στον Λαιμό έχοντας το αβαντάζ της νίκης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 13-9 στον Πειραιά και η Βουλιαγμένη για να πάρει την 1η θέση καλείται να καλύψει αυτή τη διαφορά.

Το πρώτο μέρος της 12ης αγωνιστικής περιλαμβάνει δύο επίσης κρίσιμα παιχνίδια την Τετάρτη. Ο 3ος στη βαθμολογία Εθνικός θα φιλοξενήσει την 6η Γλυφάδα και ο 4ος Άλιμος τον 5ο Πανιώνιο, στη μάχη της τετράδας.

Πρόγραμμα - Βαθμολογία (12η αγωνιστική)

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

18:15 Κολ. Βουλιαγμένης Βουλιαγμένη-Ολυμπιακός (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

19:30 Κολ. Πειραιά Εθνικός - Γλυφάδα

21:30 Κολ. Αλίμου Άλιμος - Πανιώνιος

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

13:30 Κολ. Ποσειδώνιο ΠΑΟΚ - ΓΣ Ηλιούπολης

15:30 Κολ. Ηρακλείου Ρέθυμνο - ΝΟΠ

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

12:00 Κολ. Βουλιαγμένης Χανιά - ΝΕΠ

Η βαθμολογία

(11η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 33

2.Βουλιαγμένη 30

3.Εθνικός 24

4.Άλιμος 22

5.Πανιώνιος 21

6.Γλυφάδα 19

7.ΠΑΟΚ 18

8.Χανιά 12

9.ΝΕ Πατρών 6

10.Ηλιούπολη 6

11.ΝΟ Πατρών 3

12.Ρέθυμνο 3



