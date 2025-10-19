Ο Πανιώνιος γνώρισε φυσιολογική ήττα από την Μπαρτσελονέτα με 14-8 κι από το Euro Cup κι έπεσε στο Conference Cup.

Ο Πανιώνιος γνώρισε την ήττα από την ισχυρή Μπαρτσελονέτα, με 14-8, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στον 3ο προκριματικό όμιλο του Euro Cup, που έγινε στο Ζάγκρεμπ.

Η ελληνική ομάδα κατέλαβε τη 2η θέση στον όμιλο, πίσω από την Μπαρτσελονέτα και έμεινε εκτός της φάσης των ομίλων του Euro Cup, καθώς δεν μπορεί να είναι έστω η καλύτερη από τις 2ες ομάδες των τριών ομίλων που θα έπαιρνε την πρόκριση.

Κι ενώ απέμενε η ολοκλήρωση του Γ' Ομίλου, η ιταλική Μπολιάσκο, 2η στον Β' Όμιλο, έχοντας καλύτερη διαφορά τερμάτων, άφησε πίσω της τον Πανιώνιο, που θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία από τον β' προκριματικό γύρο στο Conference Cup.

Απέναντι στην Μπαρτσελονέτα ο Πανιώνιος βρέθηκε να χάνει με 10-3, μείωσε σε 10-7 στο τέλος της 3ης περιόδου, όμως η ισπανική ομάδα δεν κινδύνευεσε.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 1-4, 4-1, 1-4.

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη 1, Αποστολίδου, Ρακιντζή 1, Μ. Πλευρίτου 1, Ξανθοπούλου, Παπαναστασίου, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ 1, Μπιτσάκου, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ 2, Κάτσιου, Μοροχλιάδου.

Μπαρτσελονέτα (Ζέσους Μάρτιν Λοθάνο): Νόγκουε 2. Μάρτιν Μορόν 2. Λέιτον 1, Φλιν 2, Ντίαθ 2, Βλάντοτ 1, Ντελ Σολ 1, Μαρτίνεζ 1, Ανθάρ 2