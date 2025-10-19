Πανιώνιος: Ηττήθηκε από την Μπαρτσελονέτα για το Euro Cup, συνεχίζει στο Conference Cup
Ο Πανιώνιος γνώρισε την ήττα από την ισχυρή Μπαρτσελονέτα, με 14-8, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στον 3ο προκριματικό όμιλο του Euro Cup, που έγινε στο Ζάγκρεμπ.
Η ελληνική ομάδα κατέλαβε τη 2η θέση στον όμιλο, πίσω από την Μπαρτσελονέτα και έμεινε εκτός της φάσης των ομίλων του Euro Cup, καθώς δεν μπορεί να είναι έστω η καλύτερη από τις 2ες ομάδες των τριών ομίλων που θα έπαιρνε την πρόκριση.
Κι ενώ απέμενε η ολοκλήρωση του Γ' Ομίλου, η ιταλική Μπολιάσκο, 2η στον Β' Όμιλο, έχοντας καλύτερη διαφορά τερμάτων, άφησε πίσω της τον Πανιώνιο, που θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία από τον β' προκριματικό γύρο στο Conference Cup.
Δείτε ΕπίσηςWaterpolo League Γυναικών: Συνεχίζει αήττητος ο Εθνικός, νικηφόρο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη για τη Βουλιαγμένη
Απέναντι στην Μπαρτσελονέτα ο Πανιώνιος βρέθηκε να χάνει με 10-3, μείωσε σε 10-7 στο τέλος της 3ης περιόδου, όμως η ισπανική ομάδα δεν κινδύνευεσε.
Τα οκτάλεπτα: 2-5, 1-4, 4-1, 1-4.
Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη 1, Αποστολίδου, Ρακιντζή 1, Μ. Πλευρίτου 1, Ξανθοπούλου, Παπαναστασίου, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ 1, Μπιτσάκου, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ 2, Κάτσιου, Μοροχλιάδου.
Μπαρτσελονέτα (Ζέσους Μάρτιν Λοθάνο): Νόγκουε 2. Μάρτιν Μορόν 2. Λέιτον 1, Φλιν 2, Ντίαθ 2, Βλάντοτ 1, Ντελ Σολ 1, Μαρτίνεζ 1, Ανθάρ 2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.