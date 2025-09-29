Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του Champions League γυναικών στο πόλο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει με πολύ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Αναλυτικά οι αγωνιστικές...

Μετά την τελική διαμόρφωση των ομίλων στο Champions League γυναικών στο πόλο, το απόγευμα της Δευτέρας (29/9) έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των αγωνιστικών στη φάση των ομίλων, όπου συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, η Βουλιαγμένη και ο Άλιμος.

Η νέα σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στο πόλο γυναικών θα ξεκινήσει με ελληνική... μάχη και γενικά πολύ «γαλανόλευκο» ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός με τον Άλιμο θ' αναμετρηθούν στην πρεμιέρα του δικούς του ομίλου, ενώ η Βουλιαγμένη θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να παίξει απέναντι στη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου.

To πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων στο Champions League

1η αγωνιστική

Άλιμος - Ολυμπιακός

Φερεντσβάρος - Βουλιαγμένη

2η αγωνιστική

Ντουναϊβάρος - Άλιμος

Ολυμπιακός - Ουίπεστ

Βουλιαγμένη - Σπαντάου

3η αγωνιστική

Άλιμος - Ουίπεστ

Ολυμπιακός - Ντουναϊβάρος

Ραπάλο - Βουλιαγμένη

4η αγωνιστική

Ολυμπιακός - Άλιμος

Βουλιαγμένη - Φερεντσβάρος

5η αγωνιστική

Άλιμος - Ντουναϊβάρος

Ουίπεστ - Ολυμπιακός

Σπαντάου - Βουλιαγμένη

6η αγωνιστική

Ουίπεστ - Άλιμος

Ντουναϊβάρος - Ολυμπιακός

Βουλιαγμένη - Ραπάλο

