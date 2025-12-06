Waterpolo League Γυναικών: Νίκες για Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη
Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη δεν αντιμετώπισαν κανένα... εμπόδιο απέναντι σε Ρέθυμνο και Πανιώνιο αντίστοιχα, συνεχίζοντας την πορεία τους στη Waterpolo League γυναικών με νίκες για την 11η αγωνιστική.
Στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας παραμένουν οι «ερυθρόλευκες» και οι πρωταθλήτριες Ελλάδας. Οι Πειραιώτισσες επικράτησαν στο Ρέθυμνο με σκορ 29-8 επί της ομώνυμης ομάδας και έκαναν το «11 στα 11». Από την άλλη, η Βουλιαγμένη δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη, στην έδρα της, κόντρα στον Πανιώνιο με σκορ 19-10.
Οι δύο ομάδες έχουν τρεις βαθμούς διαφορά, έχοντας παίξει ίδιου αγώνες, με τη βαθμολογική απόσταση να προκύπτει από τον μεταξύ τους αγώνα, όταν ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 13-9 για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Στα άλλα ματς της ημέρας, ο Εθνικός διατηρήθηκε σε τροχιά τριάδας με νίκη (18-7) επί της ΝΕ Πατρών στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ο Άλιμος είχε εύκολο απόγευμα κόντρα στην Ηλιούπολη, νικώντας με 11-3, ενώ στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ πήρε δύσκολο... τρίποντο με σκορ 16-13 επί της Γλυφάδας.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
Σάββατο (6/12)
- ΠΑΟΚ - Γλυφάδα 16-13
- Ρέθυμνο - Ολυμπιακός 8-29
- Εθνικός - ΝΕ Πατρών 18-7
- Άλιμος - Ηλιούπολη 11-3
- Βουλιαγμένη - Πανιώνιο 19-10
Κυριακή (7/12)
- ΝΟ Πατρών - Χανιά
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 33
- Βουλιαγμένη 30
- Εθνικός 24
- Άλιμος 22
- Πανιώνιος 21
- Γλυφάδα 19
- ΠΑΟΚ 18
- Χανιά 9 (10 αγ.)
- ΝΕ Πατρών 6
- Ηλιούπολη 6
- ΝΟ Πατρών 3 (10 αγ.)
- Ρέθυμνο 3
