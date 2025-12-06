Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών για τον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη, με νίκες κόντρα σε Ρέθυμνο και Πανιώνιο...

Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη δεν αντιμετώπισαν κανένα... εμπόδιο απέναντι σε Ρέθυμνο και Πανιώνιο αντίστοιχα, συνεχίζοντας την πορεία τους στη Waterpolo League γυναικών με νίκες για την 11η αγωνιστική.

Στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας παραμένουν οι «ερυθρόλευκες» και οι πρωταθλήτριες Ελλάδας. Οι Πειραιώτισσες επικράτησαν στο Ρέθυμνο με σκορ 29-8 επί της ομώνυμης ομάδας και έκαναν το «11 στα 11». Από την άλλη, η Βουλιαγμένη δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη, στην έδρα της, κόντρα στον Πανιώνιο με σκορ 19-10.

Οι δύο ομάδες έχουν τρεις βαθμούς διαφορά, έχοντας παίξει ίδιου αγώνες, με τη βαθμολογική απόσταση να προκύπτει από τον μεταξύ τους αγώνα, όταν ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 13-9 για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στα άλλα ματς της ημέρας, ο Εθνικός διατηρήθηκε σε τροχιά τριάδας με νίκη (18-7) επί της ΝΕ Πατρών στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ο Άλιμος είχε εύκολο απόγευμα κόντρα στην Ηλιούπολη, νικώντας με 11-3, ενώ στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ πήρε δύσκολο... τρίποντο με σκορ 16-13 επί της Γλυφάδας.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο (6/12)

ΠΑΟΚ - Γλυφάδα 16-13

Ρέθυμνο - Ολυμπιακός 8-29

Εθνικός - ΝΕ Πατρών 18-7

Άλιμος - Ηλιούπολη 11-3

Βουλιαγμένη - Πανιώνιο 19-10

Κυριακή (7/12)

ΝΟ Πατρών - Χανιά

Η βαθμολογία