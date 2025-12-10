Άλιμος - Πανιώνιος 14-13: Αγχώθηκε, αλλά πήρε το «τρίποντο»
Αν και ήλεγχε σε όλο το μέρος του αγώνα το ρυθμό, στο τέλος αγχώθηκε ο Άλιμος για να πάρει το «τρίποντο» κόντρα στον Πανιώνιο. Η ομάδα των νοτίων προαστίων επικράτησε με 14-13 των «κυανέρυθρών», για τη 12η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το σύνολο του Νίκου Δεληγιάννη να μπαίνει δυναμικά. Πολύ γρήγορα πήρε απόσταση τριών τερμάτων (4-1), την οποία και διατήρησε έως το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου (6-3). Στη συνέχεια, ο ρυθμός ήταν υπέρ των γηπεδούχων, οι οποίες διεύρυναν τη διαφορά κατά ένα τέρμα, με το 9-5 να είναι το σκορ ημιχρόνου.
Παρόμοια κύλησε και το τρίτο οκτάλεπτο. Ο Άλιμος έφτασε το προβάδισμα στο +6 (11-5), ωστόσο ο Πανιώνιος μείωσε και πάλι στα τέσσερα γκολ (12-8). Αυτό ήταν και το σημείο, όπου οι «κυανέρυθρες» πήραν... μπρος και με επιθετικό ντεμαράζ μείωσα στο ένα τέρμα (12-11). Ο Άλιμος απάντησε με 2-0 σερί και ανέβασε τη διαφορά στα τρία τέρματα (14-11), βάζοντας τέλος σε κάθε ελπίδα των φιλοξενούμενων για κάτι θετικό οι οποίες απλά μείωσαν και πάλι στο ένα τέρμα για να διαμορφωθεί το τελικό 14-13.
Τα οκτάλεπτα: 6-3, 3-2, 3-3, 2-5
