Νόμιμη έκρινε η από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΚΟΕ, τη μεταγραφή Σπάχιτς στον Ολυμπιακό, ποινή οκτώ αγωνιστικών στον παίκτη στις εγχώριες διοργανώσεις.

Δύο ημέρες πριν από τα 21α γενέθλιά του ο Σεμίρ Σπάχιτς δέχθηκε το καλύτερο... δώρο, καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΚΟΕ ενέκρινε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αναγνώρισε τη νομιμότητα της μεταγραφής του διεθνή φουνταριστού στον Ολυμπιακό, παράλληλα επέβαλε στον παίκτη ποινή αποκλεισμού οκτώ αγωνιστικών στις επίσημες διοργανώσεις της ΚΟΕ.

Στην απόφασή της παραπέμπει στην υπ’ αριθ. 519/2026 απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, η οποία είχε εγκρίνει ομόφωνα τη μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους». Το δικαίωμα στο οποίο στηρίχθηκε εξαρχής η μεταγραφή επιβεβαιώνεται, έτσι και στο σκεπτικό της νέας απόφασης.

Ωστόσο, η Επιτροπή Δεοντολογίας επέβαλε στον παίκτη την ποινή στέρησης συμμετοχής για οκτώ αγωνιστικές σε επίσημες διοργανώσεις της ΚΟΕ και δεν αποκλείει την παρουσία του από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΚΟΕ: «Η Επιτροπή δεν αμφισβητεί το δικαίωμα ελεύθερης μεταγραφής, το οποίο αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 519/2026 απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, ούτε δέχεται τον ισχυρισμό του Ν.Ο.Β. ότι η αίτηση συναίνεσης ισοδυναμεί με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Η μομφή αφορά τον τρόπο και όχι την άσκηση του δικαιώματος».

Στην επιμέτρηση της ποινής, η ίδια η απόφαση καταγράφει σειρά ελαφρυντικών. Λαμβάνει υπόψη τη νεαρή ηλικία του Σπάχιτς, το αναγνωρισμένο δικαίωμα ελεύθερης μεταγραφής και το γεγονός ότι είχε αρχικά ζητήσει τη συναίνεση της Βουλιαγμένης.

Σημειώνει ακόμη ότι το συμφωνητικό του με τον Ολυμπιακό «προέβλεπε ως προϋπόθεση ισχύος την πραγματοποίηση της μεταγραφής, ότι δεν έκανε δημόσιες δηλώσεις σε βάρος του προηγούμενου συλλόγου του και ότι δεν αποδείχθηκε πρόθεση να του προκαλέσει βλάβη. Ο αθλητής δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Επιτροπή Δεοντολογίας».

Ο Σπάχιτς έχει δικαίωμα προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ κατά της ποινής των οκτώ αγωνιστικών, επιδιώκοντας τη μείωσή της.