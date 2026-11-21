Ο Παναθηναϊκός είχε τον τελευταίο λόγο, για να νικήσει τον Πανιώνιο με 13-12 στη Νέα Σμύρνη και να φύγει χωρίς βαθμολογική απώλεια από τη Νέα Σμύρνη, για την 9η αγωνιστική της Waterpolo League.

Ο Πανιώνιος ήθελε να βάλει πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό και το αξιόμαχο συγκρότημα που δημιουργεί ο Θοδωρής Χατζηθεοδώρου έφερε σε δύσκολη θέση τους «πράσινους», που στο τέλος είχαν τη λύση και με γκολ από τον Κωνσταντίνο Γκιουβέτση να φθάσουν στο 13-12, σε ένα παιχνίδι ντέρμπι για την 9η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

O Παναθηναϊκός, που είχε να διαχειριστεί και την κούραση από το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ, πήρε το 7ο τρίποντο στο πρωτάθλημα, έφθασε στους 21β., όσους έχει και ο Πανιώνιος, που σε ένα ακόμα παιχνίδι έδειξε πως θα διεκδικήσει θέση στην τετράδα στην κανονική περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός με τρία στη σειρά γκολ προσπέρασε με 3-2, με τον Γούνα να ισοφαρίζει 3-3 με εκτέλεση πέναλτι και τον Κώστα Μπιτσάκο να αποτυγχάνει να σκοράρει με τον ίδιο τρόπο για τους γηπεδούχους.

Ο Ανδρέας Μπιτσάκος έκανε το 4-3 για τον Πανιώνιο, όμως οι «πράσινοι» με δύο σερί γκολ από τον Δημήτρη Νικολαΐδη κι άλλα τρία διαδοχικά από τον Παπασηφάκη, ξέφυγαν με 8-4 (01:45), πριν ο Σπυθολέων Καρατζάς μειώσει σε 8-5 στην εκπνοή του 2ου οκταλέπτου.

Ο Πανιώνιος συνέχισε τη δική του αντεπίθεση και με τους Λάζιτς, Ανδρέα Μπιτσάκο και Γούνα, ισοφάρισε 8-8 (04:53). Οι Καλογερόπουλος και Σκουμπάκης έδωσαν νέο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 9-8 (03:40) και 10-9 (02:31), ενώ το γκολ από τον Δημήτρη Νικολαΐδη ακυρώθηκε ως εκπρόθεσμο στο 01:18.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ισοφαρίζουν στο προβάδισμα του Παναθηναϊκού στο 4ο οκτάλεπτο, με τον Ανδρέα Μπιτσάκο να κάνει το 11-11 (4:31) και τον Γούνα το 12-12 (02:16).

Ο Γκιουβέτσης σε δεύτερη συνεχόμενη επίθεση, πέτυχε το 13-12 για τον Παναθηναϊκό (01:13), με τον Πανιώνιο να έχει την τελευταία επίθεση στα 00:25, με τον Γουάινμπεργκ να αποκρούει την μπάλα στο σουτ από τον Οδυσσέα Καρατζά.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-5, 4-2, 3-3.

Πανιώνιος (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Ριστίτσεβιτς, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος, Σπ. Καρατζάς 3, Τσουλακούδης 2, Γούβης, Ο. Καρατζάς, Α. Μπιτσκάκος 3, Λάζιτς 1, Γούνας 3, Κουκούνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Λαμπάτος, Ανδριανόπουλος.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 2, Γ. Νικολαΐδης, Παπασηφάκης 4, Δ. Νικολαΐδης 3, Ντόλτσε 1, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης, Φιλιππίδης.



