Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 12-13: «Πράσινη»« απόδραση από τη Νέα Σμύρνη
Ο Πανιώνιος ήθελε να βάλει πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό και το αξιόμαχο συγκρότημα που δημιουργεί ο Θοδωρής Χατζηθεοδώρου έφερε σε δύσκολη θέση τους «πράσινους», που στο τέλος είχαν τη λύση και με γκολ από τον Κωνσταντίνο Γκιουβέτση να φθάσουν στο 13-12, σε ένα παιχνίδι ντέρμπι για την 9η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.
O Παναθηναϊκός, που είχε να διαχειριστεί και την κούραση από το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ, πήρε το 7ο τρίποντο στο πρωτάθλημα, έφθασε στους 21β., όσους έχει και ο Πανιώνιος, που σε ένα ακόμα παιχνίδι έδειξε πως θα διεκδικήσει θέση στην τετράδα στην κανονική περίοδο.
Ο Παναθηναϊκός με τρία στη σειρά γκολ προσπέρασε με 3-2, με τον Γούνα να ισοφαρίζει 3-3 με εκτέλεση πέναλτι και τον Κώστα Μπιτσάκο να αποτυγχάνει να σκοράρει με τον ίδιο τρόπο για τους γηπεδούχους.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Ο Ανδρέας Μπιτσάκος έκανε το 4-3 για τον Πανιώνιο, όμως οι «πράσινοι» με δύο σερί γκολ από τον Δημήτρη Νικολαΐδη κι άλλα τρία διαδοχικά από τον Παπασηφάκη, ξέφυγαν με 8-4 (01:45), πριν ο Σπυθολέων Καρατζάς μειώσει σε 8-5 στην εκπνοή του 2ου οκταλέπτου.
Ο Πανιώνιος συνέχισε τη δική του αντεπίθεση και με τους Λάζιτς, Ανδρέα Μπιτσάκο και Γούνα, ισοφάρισε 8-8 (04:53). Οι Καλογερόπουλος και Σκουμπάκης έδωσαν νέο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 9-8 (03:40) και 10-9 (02:31), ενώ το γκολ από τον Δημήτρη Νικολαΐδη ακυρώθηκε ως εκπρόθεσμο στο 01:18.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ισοφαρίζουν στο προβάδισμα του Παναθηναϊκού στο 4ο οκτάλεπτο, με τον Ανδρέα Μπιτσάκο να κάνει το 11-11 (4:31) και τον Γούνα το 12-12 (02:16).
Ο Γκιουβέτσης σε δεύτερη συνεχόμενη επίθεση, πέτυχε το 13-12 για τον Παναθηναϊκό (01:13), με τον Πανιώνιο να έχει την τελευταία επίθεση στα 00:25, με τον Γουάινμπεργκ να αποκρούει την μπάλα στο σουτ από τον Οδυσσέα Καρατζά.
Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-5, 4-2, 3-3.
Πανιώνιος (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Ριστίτσεβιτς, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος, Σπ. Καρατζάς 3, Τσουλακούδης 2, Γούβης, Ο. Καρατζάς, Α. Μπιτσκάκος 3, Λάζιτς 1, Γούνας 3, Κουκούνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Λαμπάτος, Ανδριανόπουλος.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 2, Γ. Νικολαΐδης, Παπασηφάκης 4, Δ. Νικολαΐδης 3, Ντόλτσε 1, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης, Φιλιππίδης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.