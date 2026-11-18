Ο Ζαννής Αλαφραγκής μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 13-12 απέναντι στο Ανόβερο για την 4η αγωνιστική του LEN Champions League, στο «Πέτρος Καπαγέρωφ».

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Πειραιά και το «Πέτρος Καπαγέρωφ» με 13-12 επί του γερμανικού Ανόβερο για την 4η αγωνιστική του LEN Champions League, κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Ζαννής Αλφραγκής μίλησε στο Gazzetta μετά την αναμέτρηση, τόσο για τον δύσκολο αγώνα απέναντι στη γερμανική ομάδα, όσο και για όσα χρειάζεται να βελτιώσει ο Ολυμπιακός εν όψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο 27χρονος Έλληνας αμυντικός των «ερυθρολεύκων» τόνισε σχετικά με τον αγώνα: «Ήταν ένα παιχνίδι που σίγουρα δεν θέλαμε να κριθεί στο τέλος. Είμαστε πολύ ανώτερη ομάδα και το δείξαμε και στην πρώτη αναμέτρηση στη Γερμανία. Δεν καταφέραμε σήμερα να επιβάλουμε το ρυθμό μας σε κάποια σημεία του παιχνιδιού και αυτό ήταν που στο πρώτο μεταξύ μας παιχνίδι μας έδωσε την επιβλητική νίκη. Είναι ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια, κρατάμε τη νίκη που δεν μας έβαλε σε μπελάδες στις τελευταίες δύο αγωνιστικές του ομίλου. Στόχος η νίκη και η καλή εμφάνιση στο επόμενο ευρωπαϊκό στο Μαυροβούνιο κόντρα στη Γιάντραν».

Ο Αλαφραγκής στη συνέχεια αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να βελτιώσει η ομάδα εν όψει της συνέχειας στη σεζόν: «Ειδικά στα πιο δύσκολα παιχνίδια φέτος έχουμε ένα θέμα με το πως ξεκινάμε στις αναμετρήσεις μας, το οποίο θεωρώ περισσότερο είναι θέμα προσέγγισης και συγκέντρωσης δικής μας παρά τρόπου τακτικής του προπονητή. Πρέπει να βελτιώσουμε το τρόπο που μπαίνουμε στα παιχνίδια».