O Oλυμπιακός δυσκόλεψε τη ζωή του κόντρα στο Ανόβερο, τελικά έφθασε στο τρίποντο της νίκης με 13-12 στον Πειραιά, πλησιάζοντας περισσότερο στην πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Ο Ολυμπιακός τα χρειάστηκε απέναντι στη θεωρητικά πιο ανίσχυρη ομάδα του Α' Ομίλου, το Ανόβερο, μέχρι να φθάσει στη νίκη με 13-12 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, που τον φέρνει πολύ πιο κοντά στην πρόκριση στην προημιτελική φάση του Champions League.

Tην ίδια στιγμή, η εκτός έδρας νίκη της Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι επί της Σαμπαντέλ με 11-10 στη Βαρκελώνη, δεν τελείωσε από απόψε και μαθηματικά την πρόκριση του Ολυμπιακού στα προημιτελικά.

Οι «ερυθρόλευκοι» στην 5η αγωνιστική θα αγωνιστούν στο Χέρτσεγκ Νόβι, την 6η αγωνιστική στη Βαρκελώνη και χρειάζονται ένα τρίποντο για να πάρουν την πρόκριση από την 1η θέση του Α' Ομίλου, που θα φέρει και ευνοϊκότερη κλήρωση στους ομίλους της προημιτελικής φάσης.

Βέβαια στον Ολυμπιακό περισσότερο σκέφτονται την αγωνιστική εικόνα απέναντι στο Ανόβερο, παρά τα σενάρια. Η γερμανική ομάδα ήρθε με απουσίες στον Πειραιά, όμως πήγε να κάνει τη ζημιά στον Ολυμπιακό και χρειάστηκε να βγουν άμυνες και οι αποκρούσεις από τον Ζερδεβά, για να διατηρηθεί το τελικό 13-12.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 5-2, 4-4, 1-2.

Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Λ.Φάτοβιτς, Γενηδουνιάς 4, Φουντούλης, Παπαναστασίου Γκίλλας 1, Σπάχιτς 1, Αλαφραγκής 2, Αλαμάνος, Σολανάκης, Δήμου 4, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

Ανόβερο (Αλεξάνταρ Ράντοβιτς): Σπίτανκ, Μάτσαν 1, Λάνγκιεβιτζ 1, Κούεπερς 2, Μποκ, Μπάσιτς 2, Μπούχα, Μπόζιτς, Βούγιοβιτς, Φαν Ντε Μπουργκ 2, Μιτίσκα, Μπένκε, Βουκίτσεβιτς 4.

Η βαθμολογία - (4η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 11

2.Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι 7

3.Σαμπαντέλ 6

4.Ανόβερο 0

Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές στον Α' Όμιλο

5η αγωνιστική (2 Δεκεμβρίου)

Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι-Ολυμπιακός

Ανόβερο-Σαμπαντέλ

6η αγωνιστική (16 Δεκεμβρίου)