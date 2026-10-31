Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός «ζέσταναν» τις μηχανές, πριν από το ραντεβού τους στον Πειραιά

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πέτυχαν άνετες νίκες στην 6η αγωνιστική στη Waterpolo League κι έδωσαν ραντεβού για την Παρασκευή στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.

O Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συνέχισαν με άνετες εκτός έδρας νίκες στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Waterpolo League ανδρών κι ενώ ακολουθεί η πρώτη τους μονομαχία στη σεζόν την Παρασκευή (6/11, 18:00), για την 7η αγωνιστική, στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τη Χίο με 27-13 στο Ιωνικό Κολυμβητήριο και συνέχισε με το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός, που κουβαλά την ήττα από τον Απόλλωνα Σμύρνης, με τη σειρά του επικράτησε επί του Υδραϊκού με 16-9 στο «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε επί του Εθνικού με 13-11 στο «Ποσειδώνιο», για την 3η διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα. Η Βουλιαγμένη δεν είχε κανένα πρόβλημα με τον Ηλυσιακό (23-8), ενώ τα Χανιά πήραν τον πρώτο βαθμό, μετά το ισόπαλο 9-9 με τη Γλυφάδα.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (6η αγωνιστική)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ-Εθνικός 13-11

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-2, 5-2, 3-3.

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Ηλυσιακός-Βουλιαγμένη 8-23

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 1-4, 1-6, 4-8

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Γλυφάδα-Χανιά 9-9

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-0, 2-3, 2-4

ΑΝΟΓ (Γεώργιος Παπαδόπουλος): Κουρούβανης, Ευθυμίου 2, Γιαννατσής 1, Λεγάκης, Κάλεμπ 2, Ιωάννου 1, Τσιστράκης 1, Λόπες, Προβατάς, Δερμιτζάκης, Ηλιόπουλος 2, Σιούτης, Κατσινούλας, Ζαχόπουλος, Φρυδάς

ΝΟΧ (Γιώργος Κατσουλάκης): Κουτρουλάκης Ν., Καπής, Κόρακας 1, Χατζάκης, Χωματάς, Δήμου, Ιβάνοφ 5, Χαριτάκης, Αποστολάκης, Μαζοκοπάκης, Βατράι 3, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης Στ., Κοξ, Σπανδάγος.

Χίος-Ολυμπιακός 13-27

Tα οκτάλεπτα: 5-7, 3-8, 2-9, 3-3.

ΝΟ ΧΙΟΥ (Μιχάλης Μικέδης): Καρακούρος, Ανανίκας, Στάνλεϊ 4, Χατζής, Κοχειλάς, Τοράκης 1, Γιαννόπουλος 2, Πανταζόπουλος 1, Χατζηγούλας 1, Αμπαζής 1, Σαπουνάκης 1, Τζόνσον 2, Γρηγοριάδης, Βάσσος, Αμπαζής

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Έλβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 5, Φάτοβιτς 5, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Χαρκόφ 3, Γκίλλας 1, Σολανάκης 3, Αλαφραγκής 1, Γεωρβασάκης, Αλαμάνος, Δήμου 4, Λιμαράκης, Πούρος

Υδραϊκός-Παναθηναϊκός 9-16

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-2, 3-6, 2-3

Υδραϊκός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Μαυράκης, Βλάσσης, Παππάς, Αγκόρτσας, Δίπλαρος 1, Άντζιτς 3, Τσαταλιός 4, Παπάκος, Καλαϊτζής, Αγκόρτσας, Γιαννάτος 1, Γιανναράς, Μαυρωτάς, Πορτοκάλης.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ηλιόπουλος, Χαλυβόπουλος 4, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης 1, Καλογερόπουλος, Γ. Νικολαΐδης, Παπασηφάκης 3, Δ. Νικολαΐδης 2, Ντόλτσε 1, Γλυνιαδάκης, Κοπελιάδης, Γούντχεντ.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

14:30 Περιστερίου, ΓΣ Περιστερίου-Π.Φαλήρου

21:00 «Σεράφειο», Απόλλων Σμύρνης-Πανιώνιος

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 18

2.Παναθηναϊκός 15

3.Βουλιαγμένη 15

4.Πανιώνιος 12

5.Απόλλων Σμ. 12

6.ΠΑΟΚ 10

7.Υδραϊκός 9

8.Εθνικός 9

9.Π Φάληρο 7

10.Χίος 4

11.Γλυφάδα 2

12.Χανιά 1

13.ΓΣ Περιστερίου 0

14.Ηλυσιακός 0



