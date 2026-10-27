Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά την Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι με μοναδικό στόχο τη νίκη, για την 2η αγωνιστική του LEN Champions League ανδρών.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τρίτη (27/10, 21:30) την Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι, για την 2η αγωνιστική του LEN Champions League ανδρών, στο εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ».

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση, αφού επικράτησαν στην 1η αγωνιστική με 17-10 στη Γερμανία απέναντι στο Ανόβερο. Ο Ολυμπιακός έρχεται από εντός έδρας νίκη απέναντι στον ΓΣ Περιστερίου με 21-11 για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος και βρίσκονται στη κορυφή της βαθμολογίας 5 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην Water Polo League ανδρών.

Η Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι, από την άλλη, ηττήθηκε στην πρώτη αναμέτρησή της για το LEN Champions League ανδρών μέσα στην έδρα της από την Σαμπαντέλ με 17-16. Η ομάδα από το Μαυροβούνιο, στο εγχώριο πρωτάθλημα βρίσκεται στη 3η θέση με επτά νίκες και δύο ήττες σε εννέα αγώνες. Η Γιαντράν Χ.Ν. προέρχεται από νίκη απέναντι στη Μπούντβα με 15-10 για το πρωτάθλημα.

Ο Λούκα Λόντσαρ, ο πολίστας του ολυμπιακού, τοποθετήθηκε σχετικά με την αναμέτρηση κόντρα στην Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι:

«Για εμάς, είναι πολύ σημαντικό να κατακτήσουμε ακόμη τρεις βαθμούς, καθώς στόχος μας είναι η πρόκριση από τη φάση των ομίλων. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς η Γιαντράν Ερτσεγκ Νόβι είναι μια δυνατή ομάδα, με πολύ καλό ρυθμό και ταχύτητα. Οι παίκτες της κολυμπούν εξαιρετικά και αγωνίζονται σε πολύ υψηλή ένταση. Με τη στήριξη του κόσμου μας, ελπίζουμε να πραγματοποιήσουμε μια καλή εμφάνιση και να κατακτήσουμε τους τρεις βαθμούς».

Πρόγραμμα-Βαθμολογία Α' ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

21:30 Ολυμπιακός-Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι

21:30 Σαμπαντέλ - Ανόβερο

Βαθμολογία