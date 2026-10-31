Ολυμπιακός-Εθνικός 19-10: Άνετες οι «ερυθρόλευκες» στη πρεμιέρα του Champions League
Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στη πειραϊκή μάχη κόντρα στον Εθνικό στο «Πέτρος Καπαγέρωφ», επικρατώντας με 19-10, στη πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του LEN Champions League Γυναικών.
Οι δύο ομάδες μπήκαν με ίδιο ρυθμό στο πρώτο οκτάλεπτο και παρόλο που ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0 χάρη στα γκολ της Βάσω Πλευρίτου, ο Εθνικός αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε σε 2-2. Η Ειρήνη Νίνου έδωσε ξανά προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 3-2, αλλά το οκτάλεπτο έκλεισε με 3-3, με το γκολ ισοφάρισης της Ευδοκίας Τσιμάρα.
Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός άνοιξε τη διαφορά στο 5-3 με τον Εθνικό να ισοφαρίζει ξανά σε 5-5. Οι «ερυθρόλευκες» όμως πάτησαν το γκάζι και με έξι γκολ σε τέσσερα λεπτά μπήκε μπροστά με 11-5. Ο Εθνικός κατάφερε μόνο να μειώσει σε 11-6 πριν το τέλος του πρώτου μισού της αναμέτρησης.
Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε άψογα το υπέρ του σκορ και άνοιξε περεταίρω τη διαφορά σε 15-8.
Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός χωρίς πίεση καθάρισε την αναμέτρηση οριστικά και δεν άφησε περιθώρια στον Εθνικό να βρει ρυθμό στην επίθεση και να αντιδράσει. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 19-10 και ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στο LEN Champions League Γυναικών. Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε η αρχηγός του, Βάσω Πλευρίτου με πέντε γκολ, ενώ κορυφαία του Εθνικού ήταν η Κίρα Ντόνα Κρίστμας με τρία τέρματα.
Τα πεντάλεπτα: 3-3, 8-3, 4-2, 4-2
Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη 1, Κουρέτα 2, Σάντα 1, Τριχά 2, Άντριους, Σιούτη 1, Σαλταμανίκα, Νίνου 2, Πλευρίτου 5, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Νίγκρο, Χάιντου 3
Εθνικός (Αν. Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Γαλανοπούλου, Τέρνερ 2, Μιμίδη 1, Τσιμάρα 2, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου 1, Κανετίδου, Κρίστμας 3, Τσιουγκρή, Τσιάρα, Γουίσμαν
Γ ΌΜΙΛΟΣ
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
- 17:30 Ολυμπιακός-Εθνικός 19-10
- 18:30 Τεράσα-Οριτσόντε Κατάνια 14-12
Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής
- Οριτσόντε Κατάνια-Ολυμπιακός
- Εθνικός-Τεράσα
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 3
- 2.Τεράσα 3
- 3.Οριτσόντε Κατάνια 0
- 4.Εθνικός 0
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