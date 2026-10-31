Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε και επικράτησε του Εθνικού στον Πειραιά με 19-10 στη πρεμιέρα του LEN Champions League Γυναικών.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στη πειραϊκή μάχη κόντρα στον Εθνικό στο «Πέτρος Καπαγέρωφ», επικρατώντας με 19-10, στη πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του LEN Champions League Γυναικών.

Οι δύο ομάδες μπήκαν με ίδιο ρυθμό στο πρώτο οκτάλεπτο και παρόλο που ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0 χάρη στα γκολ της Βάσω Πλευρίτου, ο Εθνικός αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε σε 2-2. Η Ειρήνη Νίνου έδωσε ξανά προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 3-2, αλλά το οκτάλεπτο έκλεισε με 3-3, με το γκολ ισοφάρισης της Ευδοκίας Τσιμάρα.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός άνοιξε τη διαφορά στο 5-3 με τον Εθνικό να ισοφαρίζει ξανά σε 5-5. Οι «ερυθρόλευκες» όμως πάτησαν το γκάζι και με έξι γκολ σε τέσσερα λεπτά μπήκε μπροστά με 11-5. Ο Εθνικός κατάφερε μόνο να μειώσει σε 11-6 πριν το τέλος του πρώτου μισού της αναμέτρησης.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε άψογα το υπέρ του σκορ και άνοιξε περεταίρω τη διαφορά σε 15-8.

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός χωρίς πίεση καθάρισε την αναμέτρηση οριστικά και δεν άφησε περιθώρια στον Εθνικό να βρει ρυθμό στην επίθεση και να αντιδράσει. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 19-10 και ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στο LEN Champions League Γυναικών. Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε η αρχηγός του, Βάσω Πλευρίτου με πέντε γκολ, ενώ κορυφαία του Εθνικού ήταν η Κίρα Ντόνα Κρίστμας με τρία τέρματα.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 8-3, 4-2, 4-2

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη 1, Κουρέτα 2, Σάντα 1, Τριχά 2, Άντριους, Σιούτη 1, Σαλταμανίκα, Νίνου 2, Πλευρίτου 5, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Νίγκρο, Χάιντου 3

Εθνικός (Αν. Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Γαλανοπούλου, Τέρνερ 2, Μιμίδη 1, Τσιμάρα 2, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου 1, Κανετίδου, Κρίστμας 3, Τσιουγκρή, Τσιάρα, Γουίσμαν

Γ ΌΜΙΛΟΣ

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

17:30 Ολυμπιακός-Εθνικός 19-10

18:30 Τεράσα-Οριτσόντε Κατάνια 14-12

Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής

Οριτσόντε Κατάνια-Ολυμπιακός

Εθνικός-Τεράσα

Βαθμολογία