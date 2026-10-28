Δήμου στο Gazzetta: «Κρατάμε το αποτέλεσμα, έχουμε περιθώρια βελτίωσης»

Ο Δημήτρης Δήμου μίλησε στο Gazzetta μετά την νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Γιάντραν Χέρτσενγκ Νόβι με 14-14(πεν. 5-3) στο «Πέτρος Καπαγέρωφ»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ» της Γιάντραν Χέρτσενγκ Νόβι με 14-14 (πεν. 5-3) για την 2η αγωιστική του LEN Champions League ανδρών. Ο Δημητρης Δήμου μίλησε στο Gazzetta σχετικά με την αναμέτρηση και την εικόνα των «ερυθρολεύκων».

Ο 26χρονος πολίστας του Ολυμπιακού, αρχικά τοποθετήθηκε για το κρίσημο, για την έκβαση του αγώνα, τρίτο οκτάλεπτο: «Θεωρώ ότι κάναμε κάποια φθηνά λάθη σε αυτό το οκτάλετο, τα οποία ξεκίνησαν κυρίως από την επίθεση και δεχθήκαμε πάρα πολλά γκολ στην άμυνα. Η αντίπαλη ομάδα βασιζόταν σε αυτό για να πάρει ρυθμό και αυτπεποίθηση μέσα στον αγώνα. Εμείς δυσκολευτήκαμε λίγο στην επίθεση να βρούμε κάποια έυκολα γκολ, αλλά και κάποια γκολ σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Αυτοί θεωρώ πως ήταν κυρίως οι λόγοι που έφερε κοντά στο σκορ την αντίπαλο μας, παρά το προβάδισμα του ημιχρόνου».

Ο Δήμου, σκόρερ δύο τερμάτων στην ευρωπαϊκή μάχη κόντρα στη Γιάντραν, αναφέρθηκε, ακόμη, τόσο στην εμφάνιση των «ερυθρολεύκων» απέναντι στην ομάδα από το Μαυροβούνιο, όσο και στην γενικότερη εικόνα της ομάδας του Ολυμπιακού, ώς τώρα στη σεζόν: «Από το παιχνίδι το μόνο που πρεπει να κρατήσουμε είναι η νίκη και οι δύο βαθμοί που πήραμε. Θα θέλαμε, όμως, να είναι τρεις οι βαθμοί της ομάδας και θα μπορούσαμε να έχουμε το απόλυτο των διαθέσιμων βαθμών. Δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την εικόνα μας και να είμαστε στα επόμενα δύσκολα παιχνίδια εντελώς διαφορετικοί και καλύτεροι γιατί έπεται συνέχεια. Η ομάδα έχει περιθώρια βελτίωσης».