Ο Απόλλων Σμύρνης με μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Νίκο Μητράκη, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 15-14 και χάρισε το πρώτο πραγματικά μεγάλο highlight στη Waterpolo League ανδρών.

Ο Απόλλων Σμύρνης βγήκε θριαμβευτής στην κόντρα με τον φιλόδοξο Παναθηναϊκό, στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της Waterpolo League ανδρών, η «ελαφρά ταξιαρχία» επικράτησε με 15-14 στην κοινή τους έδρα στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, στον τελευταίο αγώνα της 3ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Τεό Λοράντου, παρότι είχε να διαχειριστεί την κούραση κι από τα τέσσερα σερί παιχνίδια στον προκριματικό όμιλο του Euro Cup, όχι μόνο άντεξε απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά έδωσε ένα πολύ καλό μάθημα στους «πράσινους».

Ο Απόλλων Σμύρνης πέτυχε την 3η νίκη του και μαζί με τους Ολυμπιακό και Πανιώνιο είναι οι ομάδες που συνεχίζουν με το απόλυτο, ο Παναθηναϊκός έχασε το δικό του αήττητο κι έστω κι αν ακόμα η σεζόν βρίσκεται στη αρχή της, ο Δημήτρης Μάζης έχει πολλή δουλειά μπροστά του, προκειμένου το «τριφύλλο» να μπορέσει να φθάσει στο σημείο να εκθρονίσει τον «αιώνιο» αντίπαλο, Ολυμπιακό.

Κι αν θελήσουμε να αναζητήσουμε το πρόσωπο του αγώνα, χωρίς δεύτερη σκέψη καταλήγουμε στον Νίκο Μητράκη, ο 26χρονος τερματοφύλακας του Απόλλωνα είχε τρεις αποκρούσεις σε ισάριθμες εκτελέσεις πέναλτι και δύο καθοριστικές στο τέλος, διατηρώντας το τελικό 15-14 για την ομάδα του και με τέτοιες εμφανίσεις θα άξιζε μιας ευκαιρίας και στο εθνικό συγκρότημα.

Το παιχνίδι στο «Σεράφειο» ήταν γεμάτο συγκινήσεις κι ανατροπές. Με γκολ από τον Λασκαρίδη ο Απόλλων Σμύρνης προηγήθηκε με 1-0 και 2-1, όμως με τρία γκολ από τον Δημήτρη Νικολαΐδη, ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 4-0, για το 5-2.

Ο Βάβιτς μείωσε για τον Απόλλωνα σε 5-3, με τον Νίκο Μητράκη να αποκρούει στη συνέχεια την εκτέλεση πέναλτι από τον Παπασηφάκη.

Οι Μουρίκης και Λασκαρίδης έφεραν νέα ισοπαλία (5-5), έπειτα από δύο λεπτά στο 2ο οκτάλεπτο, με τους Γκιουβέτση και Ντόλτσε να δίνουν νέο προβάδισμα με 7-5 (2:49), όμως η «ελαφρά» ταξιαρχία με τους Λασκαρίδη και Άλκη Λοράντο, ισοφάρισε σε 7-7, πριν ολοκληρωθεί το 1ο ημίχρονο.

Οι Χαλυβόπουλος και Γκιουβέτσης διατήρησαν προβάδισμα ενός γκολ για το «τριφύλλι» (8-7 και 9-8), πριν έρθει η νέα αντίδραση από τον Απόλλωνα: Ο Βάβιτς με όμορφη εκτέλεση στο παίκτη παραπάνω, ισοφάρισε σε 9-9, ο Νίκος Μητράκης απέκρουσε και την εκτέλεση πέναλτι από τον Γκιουβέτση και ο Ρομπόπουλος έδωσε το προβάδισμα με 10-9 (4:28).

Ο Παναθηναϊκός απάντησε με το δικό του σερί και με τους Κουρούβανη, Παπασηφάκη και Ντόλτσε να γράφουν το 12-10, ενώ ενδιάμεσα ο Νίκος Μητράκης είπε «όχι» και στην εκτέλεση πέναλτι από τον Κουρούβανη!

O Kώστας Μουρίκης μείωσε σε 12-11, ο φουνταριστός του Απόλλωνα κέρδισε πέναλτι, που μετέτρεψε σε γκολ ο Βάβιτς και οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 12-12, στο πρώτο λεπτό της 4ης περιόδου.

Νέα ανατροπή από τον Απόλλωνα, αυτή τη φορά με τον Γαρδίκα να παίρνει τη σκυτάλη, με εκτέλεση πέναλτι και γκολ από την περιφέρεια, ο Απόλλων Σμύρνης προσπέρασε με 14-13 (5:28).

Ο Καλογερόπουλος ισοφάρισε στον παίκτη παραπάνω σε 14-14 (3:28), ο Μπογκντάνοβτς με γκολ σπεσιαλιτέ, επίσης στον παραπάνω, απάντησε για τον Απόλλωνα για το 15-14 (3:03).

Για να φθάσει το παιχνίδι στο τελευταίο λεπτό εκεί όπου ο Νίκος Μητράκης απέκρουσε το σουτ από τον Γκιουβέτση στον λιγότερο (00:58), κατέβασε την μπάλα και στο σουτ ισοφάρισης από τον Ντόλτσε (00:04), «σφραγίζοντας» τη νίκη της ομάδας του.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 2-4, 5-3, 2-5.



Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Ν. Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Καλογερόπουλος 1, Γιώργος Νικολαΐδης, Παπασηφάκης 2, Δημήτρης Νικολαΐδης 4, Ντόλτσε 2, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης, Δευτεραίος.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης, Μπογκντάνοβιτς 2, Βάβιτς 3, Καπότσης, Λασκαρίδης 4, Σέρφας, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης 2, Γαρδίκας 2, Μυρίλος, Άλκ. Λοράντος 1, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Ζουζούνης.

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