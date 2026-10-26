Βουλιαγμένη: Αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης Σπάχιτς
Η ομάδα της Βουλιαγμένης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση του Σεμίρ Σπάχιτς, καθώς ενημερώθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΚΟΕ ότι η σημερινή (Δευτέρα 26/10) προγραμματισμένη διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης αναβάλλεται.
Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης:
«Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες γεγονότων που προκαλούν εύλογα ερωτήματα!
Με μεγάλη έκπληξη ενημερωθήκαμε σήμερα, ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης Σπάχιτς από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΚΟΕ, ότι η διαδικασία αναβάλλεται, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί κάποιος σοβαρός λόγος. Ή μήπως υπάρχει; Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε στην κρίση του φίλαθλου κόσμου.
Δυστυχώς, στο άθλημά της υδατοσφαίρισης ζητήματα τέτοιας σοβαρότητας δύσκολα λαμβάνουν τη δημοσιότητα και τις διαστάσεις που θα είχαν σε άλλα, πιο δημοφιλή αθλήματα».
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