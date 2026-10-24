Ολυμπιακός: Νίκησε εύκολα τον ΓΣ Περιστερίου και συνεχίζει στη κορυφή
Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα της ομάδας του Περιστερίου με 21-11 στο Κολυμβητήριο του Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», για την 5η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το απόλυτο των νικών και παραμένουν αήττητοι στη κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Ολυμπιακός από το πρώτο οκτάλεπτο θέλησε να επιβληθεί του αντιπάλου του και παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 ανέτρεψαν το σκορ σε 6-3. Ο αξιόμαχος ΓΣ Περιστερίου προσπάθησε να αντέξει στη πίεση του Ολυμπιακού αλλά η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς άνοιξε κι άλλο τη διαφορά και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 11-6.
Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να τελειώσει την αναμέτρηση, ανοίγοντας κι άλλο το σκορ με 16-8 στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» καθάρισαν τον αγώνα με το τελικό 21-11 με το Περιστέρι να μην μπορεί να φτάσει υο ρυθμό και την ποιότητα των Πειραιωτών.
Τα οκτάλεπτα: 6-3, 5-3, 5-2, 5-3
Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 1, Χαρκόφ 2, Γεωρβασάκης, Φουντούλης 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Σολανάκης 1, Αλαφραγκής 2, Λόντσαρ 1, Αλαμάνος 3, Δήμου 4, Πούρος 1, Μαθιόπουλος, Λιμαράκης
ΓΣ Περιστερίου (Πασλής Κώστας): Φλέγκας, Αλευράς, Σκαρπέλης, Μαραγκουδάκης 2, Χαραλαμπόπουλος, Κουκουμάκης, Πρωτοψάλτης 3, Χονδροκούκης 2, Μπετχάβας 2, Κανδανολέων, Αλευρίδης 1, Γερακούδης 1, Αραπίδης, Μπραΐμης
Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (5η αγωνιστική)
Τρίτη 20 Οκτωβρίου
- Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 7-11
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
- Βουλιαγμένη-Γλυφάδα 21-7
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
- Ολυμπιακός-ΓΣ Περιστερίου 21-11
- 16:00 Εθνικό Κολ. Πειραιά, Εθνικός-Ηλυσιακός
- 18:00 «Ρέστειο» Κολ., Π. Φάληρο- Απόλλων Σμύρνης
- 21:00 «Σεράφειο» Κολ., Παναθηναϊκός-Χίος
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
- 13:00 Κολ. Ηρακλείου, Χανιά-Υδραϊκός
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 15
- 2.Πανιώνιος 12
- 3.Βουλιαγμένη 12
- 4.Απόλλων Σμ. 9
- 5.Παναθηναϊκός 9
- 6.Υδραϊκός 9
- 7.Π Φάληρο 7
- 8.ΠΑΟΚ 6
- 9.Εθνικός 6
- 10.Χίος 4
- 11.Γλυφάδα 1
- 12.Χανιά 0
- 13.Ηλυσιακός 0
- 14.ΓΣ Περιστερίου 0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.