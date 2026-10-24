Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα και το εμπόδιο του ΓΣ Περιστερίου με 21-11 και παραμένει στη αήττητος και στη κορυφή της Water Polo League ανδρών.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα της ομάδας του Περιστερίου με 21-11 στο Κολυμβητήριο του Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», για την 5η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το απόλυτο των νικών και παραμένουν αήττητοι στη κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός από το πρώτο οκτάλεπτο θέλησε να επιβληθεί του αντιπάλου του και παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 ανέτρεψαν το σκορ σε 6-3. Ο αξιόμαχος ΓΣ Περιστερίου προσπάθησε να αντέξει στη πίεση του Ολυμπιακού αλλά η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς άνοιξε κι άλλο τη διαφορά και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 11-6.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να τελειώσει την αναμέτρηση, ανοίγοντας κι άλλο το σκορ με 16-8 στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» καθάρισαν τον αγώνα με το τελικό 21-11 με το Περιστέρι να μην μπορεί να φτάσει υο ρυθμό και την ποιότητα των Πειραιωτών.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 5-3, 5-2, 5-3

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 1, Χαρκόφ 2, Γεωρβασάκης, Φουντούλης 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Σολανάκης 1, Αλαφραγκής 2, Λόντσαρ 1, Αλαμάνος 3, Δήμου 4, Πούρος 1, Μαθιόπουλος, Λιμαράκης

ΓΣ Περιστερίου (Πασλής Κώστας): Φλέγκας, Αλευράς, Σκαρπέλης, Μαραγκουδάκης 2, Χαραλαμπόπουλος, Κουκουμάκης, Πρωτοψάλτης 3, Χονδροκούκης 2, Μπετχάβας 2, Κανδανολέων, Αλευρίδης 1, Γερακούδης 1, Αραπίδης, Μπραΐμης

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (5η αγωνιστική)

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 7-11

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Βουλιαγμένη-Γλυφάδα 21-7

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός-ΓΣ Περιστερίου 21-11

16:00 Εθνικό Κολ. Πειραιά, Εθνικός-Ηλυσιακός

18:00 «Ρέστειο» Κολ., Π. Φάληρο- Απόλλων Σμύρνης

21:00 «Σεράφειο» Κολ., Παναθηναϊκός-Χίος

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

13:00 Κολ. Ηρακλείου, Χανιά-Υδραϊκός

Βαθμολογία