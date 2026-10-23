Water Polo League ανδρών: Η Βουλιαγμένη καθάρισε εύκολα την Γλυφάδα
Η Βουλιαγμένη καθάρισε την αναμέτρηση με την Γλυφάδα με 21-7 και πήρε ακόμα μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, που την φέρνει στους 12 βαθμούς. Η Γλυφάδα, η οποία έχει ξεκινήσει άσχημα τη χρονιά με τέσσερις ήττες, μία ισοπαλία βρίσκεται σε μία αρκετά δύσκολη θέση, έχοντας μόλις 1 βαθμό στη φετινή Water Polo League ανδρών.
Η Βουλιαγμένη μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε στο πρώτο οκτάλεπτο με 6-2. Η Γλυφάδα προσπάθησε να ακολουθήσει τους ρυθμούς της ομάδας του Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς, όμως στο ημίχρονο βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 10-5. Στο δεύτερο μέρος, η Βουλιαγμένη βελτίωσε την άμυνα της και ανέβασε στροφές και καθάρισε στο τρίτο οκτάλεπτο ανοίγοντας το σκορ με 16-7, για να πάρει τελικά εύκολα τη τέταρτη νίκη της χρονιάς στη φετινή Water Polo League ανδρών με 21-7.
Τα οκτάλεπτα: 6-2, 4-3, 6-2, 5-0
Βουλιαγμένη (Βουγιασίνοβιτς): Πηλίχος, Τρούλος 1, Τόττης 1, Αλμύρας 3, Πατούνας 2, Λεωνιδάκης, Σπάιτς 2, Σγουρίδης 1, Καστρινάκης, Τε Ριέλε 4, Πατσιλινάκος 1, Παπανικολάου 2, Α. Γιαννόπουλος, Μαντζουρίδης 2, Δεληγιάννης 2.
Γλυφάδα (Παπαδόπουλος): Κουρουβάνης, Ευθυμίου 1, Γιαννάτσης, Φρανσίσκο 2, Τσιστράκης 2, Ιωάννου 1, Μισεντζής, Ματσόνι, Προβατάς, Πιτικάκης, Ηλιόπουλος, Σιούτης, Δαμίγος, Ζαχόπουλος 1, Σταυρίδης.
Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (5η αγωνιστική)
Τρίτη 20 Οκτωβρίου
- Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 7-11
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
- Βουλιαγμένη-Γλυφάδα 21-7
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
- 14:00 Εθνικό Κολ. Πειραιά, Ολυμπιακός-ΓΣ Περιστερίου
- 16:00 Εθνικό Κολ. Πειραιά, Εθνικός-Ηλυσιακός
- 18:00 «Ρέστειο» Κολ., Π. Φάληρο- Απόλλων Σμύρνης
- 21:00 «Σεράφειο» Κολ., Παναθηναϊκός-Χίος
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
- 13:00 Κολ. Ηρακλείου, Χανιά-Υδραϊκός
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 12
- 2.Πανιώνιος 12*
- 3.Βουλιαγμένη 12*
- 4.Απόλλων Σμ. 9
- 5.Παναθηναϊκός 9
- 6.Υδραϊκός 9
- 7.Π Φάληρο 7
- 8.ΠΑΟΚ 6*
- 9.Εθνικός 6
- 10.Χίος 4
- 11.Γλυφάδα 1*
- 12.ΓΣ Περιστερίου 0
- 13.Χανιά 0
- 14.Ηλυσιακός 0
*Με αγώνα παραπάνω
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