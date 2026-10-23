Η Βουλιαγμένη υπέταξε εύκολα την Γλυφάδα με 21-7 στο κολυμβητήριο Βουλιαγμένης για την 5η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών.

Η Βουλιαγμένη καθάρισε την αναμέτρηση με την Γλυφάδα με 21-7 και πήρε ακόμα μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, που την φέρνει στους 12 βαθμούς. Η Γλυφάδα, η οποία έχει ξεκινήσει άσχημα τη χρονιά με τέσσερις ήττες, μία ισοπαλία βρίσκεται σε μία αρκετά δύσκολη θέση, έχοντας μόλις 1 βαθμό στη φετινή Water Polo League ανδρών.

Η Βουλιαγμένη μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε στο πρώτο οκτάλεπτο με 6-2. Η Γλυφάδα προσπάθησε να ακολουθήσει τους ρυθμούς της ομάδας του Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς, όμως στο ημίχρονο βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 10-5. Στο δεύτερο μέρος, η Βουλιαγμένη βελτίωσε την άμυνα της και ανέβασε στροφές και καθάρισε στο τρίτο οκτάλεπτο ανοίγοντας το σκορ με 16-7, για να πάρει τελικά εύκολα τη τέταρτη νίκη της χρονιάς στη φετινή Water Polo League ανδρών με 21-7.

Τα οκτάλεπτα: 6-2, 4-3, 6-2, 5-0

Βουλιαγμένη (Βουγιασίνοβιτς): Πηλίχος, Τρούλος 1, Τόττης 1, Αλμύρας 3, Πατούνας 2, Λεωνιδάκης, Σπάιτς 2, Σγουρίδης 1, Καστρινάκης, Τε Ριέλε 4, Πατσιλινάκος 1, Παπανικολάου 2, Α. Γιαννόπουλος, Μαντζουρίδης 2, Δεληγιάννης 2.

Γλυφάδα (Παπαδόπουλος): Κουρουβάνης, Ευθυμίου 1, Γιαννάτσης, Φρανσίσκο 2, Τσιστράκης 2, Ιωάννου 1, Μισεντζής, Ματσόνι, Προβατάς, Πιτικάκης, Ηλιόπουλος, Σιούτης, Δαμίγος, Ζαχόπουλος 1, Σταυρίδης.

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (5η αγωνιστική)

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 7-11

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Βουλιαγμένη-Γλυφάδα 21-7

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

14:00 Εθνικό Κολ. Πειραιά, Ολυμπιακός-ΓΣ Περιστερίου

16:00 Εθνικό Κολ. Πειραιά, Εθνικός-Ηλυσιακός

18:00 «Ρέστειο» Κολ., Π. Φάληρο- Απόλλων Σμύρνης

21:00 «Σεράφειο» Κολ., Παναθηναϊκός-Χίος

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

13:00 Κολ. Ηρακλείου, Χανιά-Υδραϊκός

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 12

2.Πανιώνιος 12*

3.Βουλιαγμένη 12*

4.Απόλλων Σμ. 9

5.Παναθηναϊκός 9

6.Υδραϊκός 9

7.Π Φάληρο 7

8.ΠΑΟΚ 6*

9.Εθνικός 6

10.Χίος 4

11.Γλυφάδα 1*

12.ΓΣ Περιστερίου 0

13.Χανιά 0

14.Ηλυσιακός 0

*Με αγώνα παραπάνω