Ο Πανιώνιος από τον όμιλο που θα διοργανώσει στη Νέα Σμύρνη και ο Υδραϊκός από τον όμιλο του Σίμπενικ, θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference Cup ανδρών.

Στο Ζάγκρεμπ διεξήχθη η κλήρωση του πρώτου προκριματικού γύρου στο Conference Cup ανδρών, με την παρουσία 23 συνολικά ομάδων κι ανάμεσά τους ο Πανιώνιος και ο Υδραϊκός. Οι δύο ελληνικές ομάδες κληρώθηκαν σε ομίλους πέντε ομάδων, με τις τρεις πρώτες να προκρίνονται στην επόμενη φάση.

Ο Πανιώνιος θα διοργανώσει τον Β΄ Όμιλο στη Νέα Σμύρνη, ενώ ο Υδραϊκός θα ταξιδέψει στην Κροατία για τους αγώνες του Α' Ομίλου, που θα διοργανώσει στο Σίμπενικ η ομώνυμη ομάδα.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το τετραήμερο 22-25 Οκτωβρίου, συνολικά 14 ομάδες θα πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου θα βρεθούν και 10 ομάδες που θα έρθουν από τα προκριματικά του Euro Cup.

Οι όμιλοι της πρώτης φάσης

Α' Όμιλος (Σίμπενικ)

Ντε Tσάαν (Ολλανδία)

Σολάρις Σίμπενικ (Κροατία)

Μονπελιέ (Γαλλία)

Υδραϊκός (Ελλάδα)

Ανταλάρ (Τουρκία)

Β' Όμιλος (Νέα Σμύρνη)

Πανιώνιος (Ελλάδα)

Βιτόρια (Πορτογαλία)

Κάνστατ (Γερμανία)

Ζαντάρ 1952 (Κροατία)

Σπάρτακ Βόλγκογκραντ (Ρωσία)

Γ' Όμιλος (Τιφλίδα)

Τεργέστη (Ιταλία)

Λέιντεν (Ολλανδία)

Σίτι οφ Μάντσεστερ (Μ. Βρετανία)

Όλιμπ Τιφλίδας (Γεωργία)

Δ΄ Όμιλος (Ζέγκεντ)

Βάσας (Ουγγαρία)

Πότσδαμ (Γερμανία)

Μπάνια Λούκα (Βονσία/Ερζεγοβίνη)

Ζέγκεντ (Ουγγαρία)

Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)

Ε΄ Όμιλος (Ματαρό)