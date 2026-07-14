Ο Κωνσταντίνος Λιμαράκης ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, αβέβαιο το μέλλον του Μάνου Ζερδεβά στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αποκτά παίκτες από τον Απόλλωνα Σμύρνης, με τον τερματοφύλακα Κωνσταντίνο Λιμαράκη, να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με τους Μάνο Σολανάκη και Αλέξανδρο Αλαμάνο.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας εντάσσεται στις τάξεις των «ερυθρόλευκων», σε μια κίνηση που φωτογραφίζει τον Μάνο Ζερδεβά, το διετές συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Λιμαράκη. Ο διεθνής τερματοφύλακας (14/8/1999, 1,92μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Την τελευταία διετία, ο 26χρονος γκολκίπερ αγωνίστηκε με το σκουφάκι του Απόλλωνα Σμύρνης. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα Ανδρών, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ, το 2022.

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Λιμαράκη: "Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, να γίνω μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και νοοτροπία νικητή, στοιχεία που με κάνουν να αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, αλλά και μεγάλη ευθύνη που θα φορέσω το σκουφάκι του. Από την πλευρά μου, είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά, να εξελίσσομαι καθημερινά και να προσφέρω ό,τι περισσότερο μπορώ στην ομάδα! Με σεβασμό στην ιστορία της ομάδας, στους ανθρώπους της και στον κόσμο της, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να πανηγυρίσουμε τις επιτυχίες που αξίζει ο Ολυμπιακός. Εύχομαι σε όλους υγεία και μια καλή σεζόν"».

Προηγούμενες ομάδες:

2010-2019 ΝΟ Πατρών

2019-20 ΝΕ Πατρών

2020-24 Πανιώνιος

2024-26 Απόλλων Σμύρνης

