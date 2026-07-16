Ο 18χρονος αμυντικός ο Βαγγέλης Γεωρβασάκης αφήνει το ΝΟ Χανίων, κάνοντας ένα τεράστιο βήμα στην καριέρα του ως νέος παίκτης του Ολυμπιακού.

Ένα από τα αναρίθμητα ταλέντα που έχουν... γεννήσει τα Χανιά στο πόλο, ο Βαγγέλης Γεωρβασάκης, εντάσσεται στις τάξεις του πρωταθλητή Ολυμπιακού.

Ο πειραϊκός σύλλογος ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 18χρονο παίκτη, που αγωνίζεται στη θέση του αμυντικού. Ο Γεωρβασάκης άρχισε το πόλο το 2017 στο Ναυτικό Όμιλο Χανίων και παρέμεινε σε αυτόν μέχρι τη φετινή αγωνιστική περίοδο.΄

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βαγγέλη Γεωρβασάκη. Ο διεθνής αμυντικός (6/4/2008, 1,89μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Ο 18χρονος αμυντικός θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού πόλο. Προέρχεται από τον ΝΟ Χανίων και είναι διεθνής με τις Εθνικές ομάδες Παίδων και Εφήβων.

Η δήλωση του Βαγγέλη Γεωρβασάκη: "Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω, πλέον, στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, να γίνομαι μέλος ενός τόσο μεγάλου συλλόγου με σπουδαία ιστορία και παράδοση στον χώρο της υδατοσφαίρισης. Ερχομαι σε μια ομάδα με πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο κίνητρο για μένα! Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος και να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους που έχουμε ως ομάδα"».

Προηγούμενες ομάδες:

2017-26 ΝΟ Χανίων

