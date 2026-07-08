Την απόκτηση του Αλέξανδρου Αλαμάνου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης στο τμήμα πόλο ανδρών.

Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της απόκτησης του Μανώλη Σολανάκη, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ακόμη έναν παίκτη που προέρχεται από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν τον Αλέξανδρο Αλαμάνο, υπογράφοντας συμβόλαιο για ένα έτος με τον αθλητή.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλέξανδρο Αλαμάνο. Ο 26χρονος αμυντικός (3/3/2000, 1,97μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Από το 2018 έως την περσινή σεζόν, ο Αλέξανδρος Αλαμάνος αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Σμύρνης, με τον οποίο κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, το LEN Challenger Cup (2022-23). Είναι η δεύτερη φορά που θα φορέσει το ερυθρόλευκο σκουφάκι, αφού στο παρελθόν, είχε περάσει για δύο χρόνια από τα τμήματα υποδομής του Θρύλου. Το 2018, αναδείχθηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Εφήβων.

Η δήλωση του Αλέξανδρου Αλαμάνου:

"Νιώθω μεγάλη χαρά και περηφάνια που θα φορέσω το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Είναι ένας σύλλογος με σπουδαία ιστορία, πολλές επιτυχίες και αποτελεί τιμή για μένα να είμαι μέλος του. ⁠Από την πρώτη στιγμή, ένιωσα μεγάλο ενθουσιασμό και περιμένω με ανυπομονησία να ξεκινήσει η χρονιά! ⁠Θέλω να βελτιώνομαι συνεχώς, να βοηθάω την ομάδα μέσα στο νερό και να συμβάλλω στην επίτευξη των στόχων μας σε κάθε διοργάνωση. ⁠Θα δίνω πάντα το 100% για την ομάδα και θα παλεύω σε κάθε αγώνα".

Προηγούμενες ομάδες:

2018-26 Απόλλων Σμύρνης

2017-18 Υδραϊκός

Τίτλοι:

1 LEN Challenger Cup

1 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων».