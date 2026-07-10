Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις στο πόλο, κάνοντας δικό του τον Δημήτρη Νικολαΐδη από τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε ίσως την μεγαλύτερη κίνηση του καλοκαιριού στο πολο, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Δημήτρη Νικολαΐδη, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής φουνταριστός ύψους 1,94 μέτρων αποτελούσε ένα από τα βασικά γρανάζια της ερυθρόλευκης μηχανής και αναμφίβολα είναι μία κίνηση που θα δώσει τεράστια ενίσχυση στους Πρασίνους ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς και θα «ταράξει» τα νερά της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Νικολαΐδη για το τμήμα πόλο ανδρών. Ο διεθνής φουνταριστός (ημ. γέννησης 10/6/1999, 1,94μ.) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Σύλλογο και θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας πόλο ανδρών. Ο Νικολαΐδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε την πορεία του στο πόλο από τον ΠΑΟΚ.

Στη συνέχεια, ο διεθνής φουνταριστός έπαιξε στον Ολυμπιακό, την Μπρέσια, τη Σπαντάου και τη Βουλιαγμένη και το 2023 επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ο Νικολαΐδης, αν και μόλις 27 ετών, διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο, αφού έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων το Champions League με την ομάδα του Ολυμπιακού ενώ την τροπαιοθήκη του κοσμούν ακόμη πέντε πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και ένα σούπερ Ελλάδας, ένα πρωτάθλημα Ιταλίας και ένα γερμανικό Σούπερ Καπ. Τη σεζόν 2022-2023 αναδείχθηκε κορυφαίος φουνταριστός στο Champions League.

Ο Νικολαΐδης είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας ανδρών. Ο διεθνής φουνταριστός έχει κατακτήσει τρία μετάλλια (ένα ασημένιο, δύο χάλκινα) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα, ένα χάλκινο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026, ενώ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού το 2024. Ήταν μέλος της «χρυσής» γενιάς των Εφήβων και είχε αναδειχθεί δύο φορές Παγκόσμιο πρωταθλητής (2017, 2019), αλλά και πρωταθλητής Ευρώπης, το 2018.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Δημήτρης Νικολαΐδης σημείωσε τα εξής: «Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή που αποτελώ πλέον μέλος της μεγάλης και ιστορικής ομάδας του Παναθηναϊκού. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση, τον προπονητή και όλους όσοι μου έδειξαν εμπιστοσύνη και εκτίμηση, τόσο ως αθλητή όσο και ως άνθρωπο, από την πρώτη στιγμή! Γνωρίζω τις προσδοκίες που συνοδεύουν αυτή τη συνύπαρξη και είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους και τις φιλοδοξίες της. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές και να κατακτήσουμε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας στο πλευρό μας τον κόσμο της ομάδας!».