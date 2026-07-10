Με μια πολύ άνετη επικράτηση συνδύασε ο Παναθηναϊκός την επιστροφή του στις Εθνικές κατηγορίες μετά από 27 χρόνια. Οι «πράσινες» επικράτησαν της Νίκη Βόλου με 17-1 ξεκινώντας ιδανικά αυτό το νέο ταξίδι.

Το τριφύλλι νίκησε 17-1 τη Νίκη Βόλου για την Εθνική κατηγορία γυναικών 27 περίπου χρόνια μετά τον τελευταίο της αγώνα σε Εθνικό πρωτάθλημα και είναι έτοιμο για την άνοδο. Ο Παναθηναϊκός, έδειξε στην πισίνα ότι είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης και δεν άφησε περιθώριο στην ομάδα του Βόλου.

Η ομάδα του Στέφανου Λέανδρου με όπλο τη σπουδαία της άμυνα, πήρε τα ηνία του αγώνα και δεν πήρε το πόδι από το γκάζι. Πρώτη σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν η Γαλιατσάτου με πέντε τέρματα.

Η ομάδα του Στέφανου Λέανδρου θα παίξει με το Χαϊδάρι στις 11:30 το πρωί του Σάββατου. Την ίδια μέρα, στις 18:30 το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός θα παίξει κόντρα στη Νεάπολη.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-17

Οκτάλεπτα: 0-4, 0-3, 1-4, 0-6

Νίκη Βόλου: Στεφάνου, Νικηφορίδη, Γάτου, Οικονόμου, Τζιάνη, Φωτιάδου 1, Καστάνη, Γαργαλέτσου, Σούλια, Αμπολιαστή, Μιγδάνη

Παναθηναϊκός (Λέανδρος): Αρχοντάκη, Σαμαρά 1, Βασιλακοπούλου Μ., Καρκάνη 1, Θωμοπούλου, Ιερωνυμάκη, Αντωνιάωη, Κοκκινάκη 1, Βασιλακοπούλου 1, Κάσσαρη 4, Κοντονή 2, Γαλιατσάτου 5, Λεοντσίνη.