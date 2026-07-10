Παναθηναϊκός: Επανεμφάνιση στις Εθνικές κατηγορίες με άνετη νίκη για τις «πράσινες»
Το τριφύλλι νίκησε 17-1 τη Νίκη Βόλου για την Εθνική κατηγορία γυναικών 27 περίπου χρόνια μετά τον τελευταίο της αγώνα σε Εθνικό πρωτάθλημα και είναι έτοιμο για την άνοδο. Ο Παναθηναϊκός, έδειξε στην πισίνα ότι είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης και δεν άφησε περιθώριο στην ομάδα του Βόλου.
Η ομάδα του Στέφανου Λέανδρου με όπλο τη σπουδαία της άμυνα, πήρε τα ηνία του αγώνα και δεν πήρε το πόδι από το γκάζι. Πρώτη σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν η Γαλιατσάτου με πέντε τέρματα.
Η ομάδα του Στέφανου Λέανδρου θα παίξει με το Χαϊδάρι στις 11:30 το πρωί του Σάββατου. Την ίδια μέρα, στις 18:30 το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός θα παίξει κόντρα στη Νεάπολη.
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-17
Οκτάλεπτα: 0-4, 0-3, 1-4, 0-6
Νίκη Βόλου: Στεφάνου, Νικηφορίδη, Γάτου, Οικονόμου, Τζιάνη, Φωτιάδου 1, Καστάνη, Γαργαλέτσου, Σούλια, Αμπολιαστή, Μιγδάνη
Παναθηναϊκός (Λέανδρος): Αρχοντάκη, Σαμαρά 1, Βασιλακοπούλου Μ., Καρκάνη 1, Θωμοπούλου, Ιερωνυμάκη, Αντωνιάωη, Κοκκινάκη 1, Βασιλακοπούλου 1, Κάσσαρη 4, Κοντονή 2, Γαλιατσάτου 5, Λεοντσίνη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.