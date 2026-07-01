Η Μπρέσια αποχαιρέτησε τον Ντόλτσε, πριν έρθει στον Παναθηναϊκό
Παρελθόν και με τη... βούλα αποτελεί ο Βιτσέντζο Ντόλτσε από την Μπρέσια. Μετά το τέλος των τελικών του ιταλικού πρωταθλήματος με την Προ Ρέκο να κατακτά τον 38ο τίτλο της, με αντίπαλο την Μπρέσια, ο Ντόλτσε αλλάζει σελίδα την καριέρα του.
Ο 31χρονος διεθνής αμυντικός αποχωρεί από την Μπρέσια, στην οποία αγωνίστηκε από το 2020 κι ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Αθήνα και να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό.
Η διοίκηση της Μπρέσια ανακοίνωσε το τέλος της μακράς συνεργασίας με τον παίκτη, μέσα από την ιστοσελίδα της.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Παραμένει στο... τιμόνι ο Μάζης
«Η AN Μπρέσια θα ήθελε να ευχαριστήσει ειλικρινά τον Βιτσέντζο Ντόλτσε για την προσπάθεια, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που έδειξε κατά τη διάρκεια της εμπειρίας του στα "λευκά και μπλε¨. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες και τις καλύτερες ευχές μας στον Βιντσέντζο» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.