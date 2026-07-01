Η Μπρέσια αποχαιρέτησε τον Ντόλτσε, πριν έρθει στον Παναθηναϊκό

Με την ολοκλήρωση των τελικών του ιταλικού πρωταθλήματος, η Μπρέσια αποχαιρέτησε τον Βιτσέντζο Ντόλτσε, που θα αποτελεί ένα από τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού.

Παρελθόν και με τη... βούλα αποτελεί ο Βιτσέντζο Ντόλτσε από την Μπρέσια. Μετά το τέλος των τελικών του ιταλικού πρωταθλήματος με την Προ Ρέκο να κατακτά τον 38ο τίτλο της, με αντίπαλο την Μπρέσια, ο Ντόλτσε αλλάζει σελίδα την καριέρα του.

Ο 31χρονος διεθνής αμυντικός αποχωρεί από την Μπρέσια, στην οποία αγωνίστηκε από το 2020 κι ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Αθήνα και να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό.

Η διοίκηση της Μπρέσια ανακοίνωσε το τέλος της μακράς συνεργασίας με τον παίκτη, μέσα από την ιστοσελίδα της.

«Η AN Μπρέσια θα ήθελε να ευχαριστήσει ειλικρινά τον Βιτσέντζο Ντόλτσε για την προσπάθεια, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που έδειξε κατά τη διάρκεια της εμπειρίας του στα "λευκά και μπλε¨. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες και τις καλύτερες ευχές μας στον Βιντσέντζο» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.