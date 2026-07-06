Παναθηναϊκός: «Πράσινος» μέχρι το 2027 ο Κουρούβανης
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει κανονικά τις ανανεώσεις στο τμήμα πόλο ανδρών. Μετά την επέκταση του συμβόλαιο του Δημήτρη Σκουμπάκη και του Νικόλα Παπασηφάκη, ακολούθησε και η μονοετής ανανέωση του Νικόλα Κουρούβανη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
Ο έμπειρος πολίστας θα παραμείνει στον Σύλλογο και ανυπομονεί για τη νέα χρόνια. Ο Κουρούβανης ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.
Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Νίκος Κουρούβανης τόνισε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι και του χρόνου μέλος της ομάδας και ελπίζω να κατακτήσουμε όλους μας τους στόχους».
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