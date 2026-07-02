Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Σκουμπάκη

Δημήτρης Μύτικας
Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Σκουμπάκη

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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σκουμπάκη, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του ρόστερ στο τμήμα πόλο ανδρών για την επόμενη σεζόν.

Γι' ακόμη μία χρονιά ο Δημήτρης Σκουμπάκης θα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» διαμορφώνουν το ρόστερ της επόμενης σεζόν, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας τους με τον υψηλόσωμο Έλληνα πολίστα έως το 2027.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σκουμπάκη για το τμήμα πόλο ανδρών.

Ο διεθνής αμυντικός και ασημένιος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο θα συνεχίσει στον Σύλλογο αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027. Ο Σκουμπάκης ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

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Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Δημήτρης Σκουμπάκης τόνισε τα εξής:

 

"Είμαι πολύ χαρούμενος που και την νέα σεζόν θα είμαι μέλος της ομάδας. Ανυπομονώ να αγωνιστώ με τους συμπαίκτες μου και να καταφέρουμε μαζί να κατακτήσουμε τον κάθε μας στόχο"».

     

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