Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Σκουμπάκη
Γι' ακόμη μία χρονιά ο Δημήτρης Σκουμπάκης θα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» διαμορφώνουν το ρόστερ της επόμενης σεζόν, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας τους με τον υψηλόσωμο Έλληνα πολίστα έως το 2027.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σκουμπάκη για το τμήμα πόλο ανδρών.
Ο διεθνής αμυντικός και ασημένιος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο θα συνεχίσει στον Σύλλογο αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027. Ο Σκουμπάκης ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.
Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Δημήτρης Σκουμπάκης τόνισε τα εξής:
"Είμαι πολύ χαρούμενος που και την νέα σεζόν θα είμαι μέλος της ομάδας. Ανυπομονώ να αγωνιστώ με τους συμπαίκτες μου και να καταφέρουμε μαζί να κατακτήσουμε τον κάθε μας στόχο"».
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