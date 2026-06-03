Ο Δημήτρης Μάζης θα παραμείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού για την επόμενη σεζόν στη Waterpolo League ανδρών.

Μετά το τέλος της σεζόν, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του προπονητής της ομάδας ανδρών στο πόλο, Δημήτρη Μάζη. Οι «πράσινοι» έδωσαν τα χέρια μέχρι το 2027 με τον Έλληνα τεχνικό.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

«Ο προπονητής της ομάδας πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης καταστρώνει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν.

Μετά την πιο επιτυχημένη χρονιά του τμήματος με τη συμμετοχή στους τελικούς του πρωταθλήματος και του κυπέλλου αλλά και την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup, ο κόουτς του «τριφυλλιού» σχεδιάζει την επόμενη.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Δημήτρης Μάζης ανέφερε:

"Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον Σύλλογο. Εύχομαι την νέα σεζόν να έχουμε υγεία και να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας!"».