Βαγγέλης Μαρινάκης: «Ξεφύγαμε από τα ελληνικά σύνορα και γράφουμε ιστορία στην Ευρώπη»

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, έδωσε το παρών στην εκδήλωση βράβευσης του Δήμου Πειραιά για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης στο πόλο γυναικών.

Ο Δήμος Πειραιά βράβευσε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό στο πόλο γυναικών και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, έδωσε το παρών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (17/6) στο Δημοτικό θέατρο της πόλης.

Ο ηγέτης της ομάδας του Πειραιά μίλησε για την τεράστια επιτυχία του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Champions League και τόνισε πως θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις αθλήτριες, όπως άλλωστε πράττει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία του Ολυμπιακού.

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη

«Θέλω να ξεκινήσω από τον Σεβασμιότατο. Εμείς, ξέρετε ότι το ταξίδι μας πάντα το ξεκινάμε από την πίστη. Πρέπει να έχεις πίστη και να παλεύεις, να αγωνίζεσαι και στο τέλος, να κερδίζεις. Είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχουμε στον Ολυμπιακό, που έχουμε με τους φίλους μας, τους συνεργάτες μας, μέχρι σήμερα η πίστη μας μάς έχει πάει καλά. Τον φίλο μου τον Ισίδωρο Κούβελο, τον κύριο Χαρδαλιά και όλους εσάς που, για άλλη μια φορά, γράψατε ιστορία στην Ευρώπη. Έχουμε ξεφύγει από τα σύνορα του Πειραιά, από τα ελληνικά σύνορα και γράφουμε μια ιστορία στην Ευρώπη, όχι μόνο το πόλο γυναικών αλλά και πολλά άλλα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, που μας κάνετε περήφανους. Και να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας, όπως το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τον Ολυμπιακό.

Για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας. Το έχω αποδείξει από την αρχή. Δεν ξεχωρίζω και πιστεύω ότι το έχουμε δει όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, τα οποία έχουν αυξηθεί και προστέθηκαν αυτά που φτιάξαμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτά πρωταγωνιστούν στα ελληνικά πρωταθλήματα αλλά και στα ευρωπαϊκά.

Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη μεγάλη σας νίκη, τη μεγάλη κατάκτηση ενός ακόμα ευρωπαϊκού τίτλου. Και αυτό που είναι σημαντικό και θέλω να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια και τον Νίκο Χαρδαλιά, που είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, το καταλαβαίνει καλά, και του γυναικείου αθλητισμού κιόλας του μπάσκετ γυναικών, οπότε μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και η Περιφέρεια έδειξε, και ο Νίκος, ότι οποιεσδήποτε δυσκολίες βρέθηκαν στον δρόμο μας τις ξεπεράσαμε. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια, που έπρεπε να έχουμε ένα κολυμβητήριο στον Πειραιά, πιστεύουμε ότι στα επόμενα δύο-δυόμισι χρόνια θα το χαρούμε και θα γιορτάσουμε και μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες και μέσα στο σπίτι μας.

Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ σημαντικό να ζεις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες στην Ελλάδα, όπως το έχουμε ζήσει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά και στο πόλο και σε άλλα αθλήματα.

Για άλλη μια φορά, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε υπερήφανους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και σας θέλουμε όλους κοντά να γράφουμε μαζί ιστορία».

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, υπογράμμισε: «Πραγματικά, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και είναι τιμή για εμένα, ως Δήμαρχος της πόλης, να σας υποδέχομαι σήμερα εδώ ως πρωταθλήτριες Ευρώπης για τέταρτη φορά, με οκτώ συνολικά Κύπελλα Ευρώπης. Θεωρώ, η πιο πετυχημένη ελληνική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα! Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ομάδα σε οποιοδήποτε σπορ στην Ελλάδα, που να έχει κατακτήσει οκτώ τρόπαια στην Ευρώπη, τέσσερα Champions League. Είστε η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη σε όλα τα χρόνια του αθλητισμού. Δεν θα πω πολλά, το επίτευγμά σας το παρακολουθήσαμε εμείς τηλεοπτικά, δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Μάλτα. Ομολογώ, ότι όταν ήμασταν πίσω με δύο γκολ, πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά τελικά έγινε. Επιασε πολλά πέναλτι και η τερματοφύλακάς μας, μια εξαιρετική εμφάνιση. Δεν είμαι ειδικός στο πόλο να μιλήσω, δεν το ξέρω και καλά. Παρόλα αυτά, κάθε νίκη του Ολυμπιακού είναι και νίκη του Πειραιά. Διαφημίσατε τον Πειραιά, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης.

Είστε εσείς και όλος ο Ολυμπιακός συνολικά, ο καλύτερος πρεσβευτής του Πειραιά. Εμείς, ξέρετε, πάντα λέγαμε ότι ο Πειραιάς κοιτάζει τη θάλασσα, το σύνθημα του συνδυασμού μας. Το ξεκινήσαμε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Πειραιά Νικητή. Και δεν είναι τυχαίο, ότι τα αθλήματα νερού, του υγρού στίβου που λέμε, βγάζουν την πόλη μας ασπροπρόσωπη διαχρονικά. Είναι αλήθεια, ότι έχουμε δύο κολυμβητήρια στον Πειραιά, αλλά δεν είναι αντάξια των επιτυχιών και των αθλητών που έχουμε. Και χαίρομαι πολύ και ευχαριστούμε και την Περιφέρεια Αττικής, που πλέον είναι ορατό το όνειρο που πάντα είχαμε στον Πειραιά, να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο κολυμβητικό πάρκο που να αντανακλάει επαναλαμβάνω και στις επιτυχίες των ομάδων μας, στην ποιότητα των αθλητών, αλλά και στα όνειρα που έχουμε εκεί, ο Ερασιτέχνης και όλοι μας για το μέλλον του Ολυμπιακού. Πράγματι, είμαστε ο μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογος. Τα τελευταία χρόνια, ο Ερασιτέχνης πραγματικά θα έλεγα ότι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές επιτυχίες, με πρωταθλήματα, Κύπελλα στην Ελλάδα και εκτός. Και αυτό δεν είναι τυχαίο.

Εκτός του Μιχάλη Κουντούρη και των συνεργατών του, η κύρια προϋπόθεση είναι η διαχρονική στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, που πέρα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, πέρα από την αναβάθμιση των υποδομών συνολικά του Ολυμπιακού -και από ό,τι διαβάζουμε Πρόεδρε αναμένεται να γίνει και περεταίρω αναβάθμιση στο Γ. Καραϊσκάκης- στάθηκε δίπλα στον Ερασιτέχνη, σε όλες του τις στιγμές, σε όλα τα αθλήματα, όπως μπορούσε. Ηταν και ωραία αυτή τη στιγμή που ανακοίνωσε ο Μιχάλης (σ.σ. Κουντούρης) μέσα στο πούλμαν το πριμ των 100.000 ευρώ. Μια επιβράβευση για τις αθλήτριες. Να συγχαρώ και πάλι όλες τις αθλήτριες, τους προπονητές, τον βοηθό, το σταφ όλο, όλο τον Ερασιτέχνη, το διοικητικό συμβούλιο, προφανώς τον Μιχάλη Κουντούρη για τη δουλειά που έχει κάνει. Το λέω κάθε φορά, όταν ήταν να πάρει τον Ερασιτέχνη, τον είχα συμβουλέψει ότι θα κάνει έγκλημα. Του είχα πει «είσαι τρελός για να πάρεις τον Ερασιτέχνη» στην κατάσταση που ήταν τότε. Κι όμως δικαιώθηκε και η επιλογή του Μιχάλη και του Προέδρου, του Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί μεγαλουργήσαμε και πανηγυρίζουμε κάθε χρονιά ελληνικούς και ευρωπαϊκούς τίτλους. Πολλά μπράβο».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ανέφερε: «Τα κορίτσια μας, στην κορυφή της Ευρώπης, τα καμαρώσαμε όλοι και όλες. Η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύτηκε για συγκεκριμένα πράγματα. Σας λέω, λοιπόν, ότι μέχρι το τέλος του 2026, θα έχουμε ανάδοχο στο νέο στολίδι μας, στο Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού του Πειραιά και του χρόνου τέτοιο καιρό, το έργο θα είναι σε εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, ολοκληρώνουμε τις μελέτες και τον Οκτώβριο, θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τέσσερα εθνικά κέντρα που αφορούν στα Ολυμπιακά μας αθλήματα, ένα από αυτά θα είναι το Εθνικό Κέντρο υγρού στίβου, που θα φιλοξενήσει τις Εθνικές μας ομάδες πόλο και κολύμβησης.

Το ίδιο θα κάνουμε και με το μπάσκετ, το ίδιο θα κάνουμε και με το βόλεϊ και το χάντμπολ, αλλά δημιουργούμε και εθνικά προπονητήρια. Ενα δίκτυο αθλητικών υποδομών. Χρειαζόμαστε υποδομές, για να μπορέσουν τα νέα παιδιά να αθληθούν. Προχωράμε και με άλλα έξι κολυμβητήρια στο λεκανοπέδιο. Συγχαρητήρια, είναι εξαιρετικό αυτό που κάνετε. Είμαστε σίγουροι, ότι θα το επαναλάβετε. Δεν είναι περήφανος μόνο ο Ολυμπιακός, δεν είναι περήφανος μόνο ο Πειραιάς, δεν είναι περήφανο μόνο το λεκανοπέδιο, είναι περήφανη όλη η Ελλάδα, σας καμαρώνει όλη η Ευρώπη».

Η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταυρούλα Αντωνάκου, δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, θέλω να συγχαρώ για την πρωτοβουλία τη σημερινή, τον Δήμαρχο Πειραιά και το Δημοτικό Συμβούλιο, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Ισίδωρο Κούβελο, που μέσω της Ολυμπιακής Επιτροπής, με τους συνεργάτες του έχουν δώσει μια νέα πνοή, κάνουν μεγάλα εμβληματικά έργα μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλιών και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, γιατί η σημερινή εκδήλωση είναι από τις πιο ουσιαστικές που θα πάτε για να γιορτάσετε τη νίκη σας. Γιατί εδώ, είναι άνθρωποι που σας αγαπούν, ακόμα και ας μην κατακτάτε τρόπαια, ας μην νικάγατε, είναι δίπλα σας καθημερινά, σας αγαπούν και σας στηρίζουν ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ομως, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγαλουργεί στην παγκόσμια ναυτιλία, στο επιχειρείν, έχει δύο μεγάλες αγάπες και το ξέρω καλά: είναι ο Ολυμπιακός και ο Πειραιάς! Ποτέ δεν έχει λείψει δίπλα από τον Πειραιά, δίπλα από την εκκλησία μας, μαζί με το Σεβασμιότατο μας βοηθούν όλους τους αδύναμους συμπολίτες μας, αλλά και από τον Ολυμπιακό από την πρώτη στιγμή. Γιατί εγώ και η Φιλιώ (σ.σ. Μανωλιουδάκη) παλαιότερα, ζήσαμε και τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, τα πολύ δύσκολα χρόνια του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού.

Η έλευσή του μας έφερε εκτός από όλα τα αυτονόητα, που δεν υπήρχαν, μας έδωσε και όραμα και δύναμη να συνεχίσουμε, γιατί μας ήξερε με τα μικρά μας ονόματα. Τώρα, που τον ζω από κοντά, ξέρει και τα δικά σας μικρά ονόματα, παρακολουθεί τους αγώνες σας, ό,τι κι αν έχει να κάνει. Σε ευχαριστούμε, Πρόεδρε, γιατί μιλάω ως πρώην πολίστρια, ως πρώην αθλήτρια του Ερασιτέχνη, των Εθνικών ομάδων, που στέκομαι πάντα δίπλα στο άθλημα που μου έδωσε τόσες συγκινήσεις, που μου έχει χτίσει το χαρακτήρα μου. Και χαίρομαι και ιδιαίτερα που είμαι και δίπλα στον Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος είναι άνθρωπος του αθλητισμού. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή να κατέβω στις εκλογές μαζί του. Θα κάνουμε ιδιαίτερες προσπάθειες αυτό το κολυμβητήριο να το προλάβετε, να το χαρείτε, είστε μικρές σε ηλικία, θα το προλάβετε και θα το χαρείτε σίγουρα. Το έχει ανάγκη ο Πειραιάς, αλλά το δικαιούται ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης και όχι μόνο».