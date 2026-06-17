Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή του τμήματος πόλο ανδρών, Τέο Λοράντο, ανακοίνωσε ο Απόλλων Σμύρνης.

Έχοντας κλείσει μία επιτυχημένη χρονιά με τον Απόλλωνα Σμύρνη, ο Τεό Λοράντος θα συνεχίσει για ακόμη μία σεζόν στον πάγκο των «κυανόλευκων». Την ανανέωση της συνεργασίας γνωστοποίησε ο σύλλογος, τονίζοντας πως το τμήμα υπό τις οδηγίες του Έλληνα τεχνικού απέδωσε πολύ όμορφο και αποτελεσματικό πόλο

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης

«Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας του για τη σεζόν 2026-27 με τον Τεό Λοράντο!

O 55χρονος προπονητής συνεχίζει το έργο του στην… αμφίβια "ελαφρά ταξιαρχία", έχοντας ήδη δείξει, μετά την περυσινή πρώτη επιτυχημένη σεζόν, τα διαπιστευτήρια της εξαιρετικής δουλειάς του.

Την αγωνιστική χρονιά που ολοκληρώθηκε οδήγησε την "ελαφρά ταξιαρχία" στην 3η θέση της Water Polo League, αγγίζοντας και την είσοδο στους Τελικούς του Πρωταθλήματος, στο χάλκινο μετάλλιο στο Conference Cup, στην πρόκριση στο Final 4 του Κυπέλλου και γενικώς σε εξαιρετικές εμφανίσεις σε μια πολύ απαιτητική σεζόν με σαφώς πολύ επιτυχημένο "πρόσημο".

Ο Απόλλων Σμύρνης υπό τις οδηγίες του απέδωσε πολύ όμορφο και αποτελεσματικό πόλο, ενώ, αν και συμπλήρωσε μία αγωνιστική χρονιά στον πάγκο των "κυανόλευκων", άπαντες, εντός και γύρω από την ομάδα, αισθάνονται ότι είναι χρόνια. Πολλά. Τέτοιο είναι το δέσιμο που έχει αναπτύξει με όλους στον Σύλλογο όπως και με τους φιλάθλους, ανάλογη και η πίστη στο πρόσωπό του.

Ο ίδιος μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος www.apollonwaterpologr δήλωσε αναφορικά με την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών:

"Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω το πρότζεκτ, το οποίο έχει ξεκινήσει από πέρυσι.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Σταμάτη Βελλή και τον Γιώργο Αφρουδάκη, που φροντίζουν ώστε να μεγαλώνει κάθε χρόνο ο οργανισμός.

Ανυπομονώ για τη νέα χρονιά, ενώ, παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Αφρουδάκη για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει, ικανοποιώντας όλες μου τις εισηγήσεις.

Η νέα σεζόν θα ξεκινήσει με αισιοδοξία και μεγάλες προσδοκίες"!

Καλή επιτυχία στην ομάδα μας!!!».