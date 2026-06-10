Σούπερ μεταγραφικό μπάσιμο πραγματοποίησε ο Απόλλων Σμύρνης, ανακοινώνοντας την έναρξη συνεργασίας με τον «χάλκινο» Αμερικανό ολυμπιονίκη Μάρκο Βάβιτς .

Με άκρως δυναμικό τρόπο ξεκινά τη μεταγραφική του ενίσχυση για τη σεζόν 2026-27 ο Απόλλων Σμύρνης, που ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον 27χρονο Αμερικανό «χάλκινο» Ολυμπιονίκη στο Παρίσι το 2024, Μάρκο Βάβιτς!

Γεννημένος στις 25 Απριλίου του 1999 ο Μάρκο Βάβιτς είναι διεθνής με όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των ΗΠΑ και σε εκείνο των ανδρών από το 2017, όταν και έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία μόλις 18 ετών!

Έχει ύψος 1,96 μ., αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας αλλά και στην άμυνα, ξεχωρίζοντας, εκτός του δυνατού του σουτ και των επιθετικών του αρετών, για τις εξαιρετικές αμυντικές ικανότητές του, αλλά και για την κυκλοφορία της μπάλας.

Είναι ένας απόλυτα εγκεφαλικός παίκτης που ειδικεύεται τόσο στο να μοιράζει ασίστ στους συμπαίκτες του όσο και στο τρανζίσιον (επίθεση και αμυντική επιστροφή).

Έχει ηγετικό ρόλο στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, με την οποία, στην κορυφαία του στιγμή, πανηγύρισε το 2024, ως συμπαίκτης του Χάνες Ντάουμπε, την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Έχει ακόμη να επιδείξει έξι συμμετοχές σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, δύο σε Ολυμπιακούς αγώνες (6η θέση το 2021, 3η το 2024), το αργυρό μετάλλιο στο World League του 2021, το χάλκινο μετάλλιο στο World Cup το 2023 και το χρυσό στους Παναμερικανικούς αγώνες το 2019.

Ο Μάρκο Βάβιτς ξεκίνησε την καριέρα του στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ με το Πανεπιστήμιο του USC (University of Southern California), με το οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα NCAA το 2018 και κέρδισε δύο φορές τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη του Πρωταθλήματος (All American), όντας μάλιστα το 2017, παρότι πρωτοετής, ο πρώτος του σκόρερ με 47 γκολ.

Το 2020 μετακόμισε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, φορώντας με επιτυχία το σκουφάκι της Ρόμα. Το καλοκαίρι του 2021, αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς του Τόκιο, πήρε μεταγραφή στην Παρτίζαν Βελιγραδίου, έχοντας μια εξαιρετική σεζόν στη Σερβία για να ακολουθήσει την επόμενη χρονιά (2022-23) η μετακίνησή του στην Ισπανία για την Μπαρτσελόνα, όπου, επίσης, επέδειξε τόσο τις επιθετικές όσο και τις αμυντικές του αρετές.

Τη σεζόν 2023-24 φόρεσε το σκουφάκι της Σαβόνα, αντιμετωπίζοντας στους Ομίλους του Euro Cup τον Απόλλωνα Σμύρνης. Μάλιστα με την ιταλική ομάδα έφτασε μέχρι και τα Προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ πανηγύρισε και την πρόκριση στους Τελικούς του ιταλικού πρωταθλήματος (κόντρα στην Προ Ρέκο), όντας βασικό «γρανάζι» της… μηχανής του προπονητή Αλμπέρτο Αντζελίνι.

Ακολούθως αφοσιώθηκε στην Εθνική του ομάδα και τους Ολυμπιακούς του Παρισιού, ενώ, μετά την επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου, αποφάσισε, όπως και άλλοι Αμερικανοί διεθνείς, να πάρουν… ρεπό από την Ευρώπη, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ. Ενίσχυσε το New York Athletic Club οδηγώντας, ως ο MVP της διοργάνωσης, την ομάδα του στην κατάκτηση του Εθνικού Πρωταθλήματος των ΗΠΑ, ενώ με την εθνική του προετοιμάστηκε για μήνες συμμετέχοντας τόσο στο World Cup τον Ιανουάριο του 2025, όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης τον Ιούλιο του 2025.

Τον Οκτώβριο του 2025 δέχτηκε την πρόσκληση να γίνει το μεγάλο αστέρι της San Ġiljan από την Μάλτα, οδηγώντας την στην πρόκριση στο φετινό Final 8 του Challenger Cup της Κωνσταντινούπολης, όπου σκόραρε 15 γκολ σε τρεις αγώνες.

Ο Μάρκο Βάβιτς, γιος του θρυλικού προπονητή του NCAA (στο πόλο) Γιόβαν Βάβιτς, προετοιμάζεται τώρα με την Εθνική των ΗΠΑ, ενώ τον Αύγουστο θα έρθει στην Ελλάδα ως η πρώτη μεγάλη μεταγραφική προσθήκη της «ελαφράς ταξιαρχίας».