Λοράντος: «Μαζί με τον κόσμο μας να πετύχουμε το στόχο μας»

Ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται στο Σεράφειο κολυμβητήριο τον 2ο προκριματικό όμιλο του LEN Euro Cup, με στόχο την πρόκριση στη κύρια φάση της διοργάνωσης.

Ο πρώτος μεγάλος στόχος του Απόλλων Σμύρνης για τη φετινή χρονιά θα κριθεί το επόμενο τετραήμερο, από Πέμπτη (8/10) έως Κυριακή (11/10), αφού η ομάδα φιλοξενεί στο Σεράφειο κολυμβητήριο τον 2ο προκριματικό όμιλο του LEN Euro Cup.

Αντίπαλοι των «κυανόλευκων» στον όμιλο είναι (με τη σειρά που θα τις αντιμετωπίσει) οι Ντούισμπουργκ, Παρτίζαν Βελιγραδίου, Σαβόνα και Σίντεζ Καζάν. Στον προκριματικό αυτό όμιλο που απαρτίζεται από πέντε ομάδες, οι τρεις πρώτες της τελικής κατάταξη παίρνουν την πρόκριση στη κύρια φάση των ομίλων του Euro Cup.

Aυτή είναι εξάλλου και η επιδίωξη του Απόλλων Σμύρνης, όπως δήλωσε ο προπονητής του συλλόγου, Τεό Λοράντος, ο οποίος στάθηκε τόσο στην εμπιστοσύνη του στους παίκτες του, ότι θα επτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, όσο και στη στήριξη που χρειάζεται η ομάδα από τον κόσμο.

Οι δηλώσεις του Τεό Λοράντος

«Όπως έχω πει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί θέλουμε να περάσουμε στη φάση των ομίλων, κάτι που μας έλειψε πέρυσι. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες έχουν συναίσθηση της στιγμής, δεν θέλω να πω πολλά λόγια για το γκρουπ και τους αγώνες, το έχουμε μνημονεύσει και στο παρελθόν. Περιμένω από τους παίκτες αποτελεσματικότητα και την απόδοση που πρέπει να έχουν. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς, όπως και μεγάλες προσδοκίες και απαιτήσεις από εκείνους. Είναι πολύ σημαντικό το ότι για ακόμη μία φορά έρχονται στην έδρα μας σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Περιμένουμε από τους φιλάθλους μας να δώσουν βροντερό “παρών”, όπως κάθε φορά, και είμαι σίγουρος ότι θα τους ικανοποιήσουμε με το αποτέλεσμα».

Τι ισχύει με τα εισητήρια και τις κάρτες διαρκείας των «κυανόλευκων»

Κάθε αγωνιστική του ευρωπαϊκού τετραημέρου στο Σεράφειο θα υπάρχει Γενική είσοδος 10 ευρώ. Με αυτό το εισιτήριο ο κάτοχος θα μπορεί να παρακολουθεί και τους δύο αγώνες (του Απόλλωνα και τον άλλον) της αγωνιστικής.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, που υπάρχει διπλή αγωνιστική (πρωί και απόγευμα), θα χρειαστεί η αγορά δύο εισιτηρίων αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει και τις τέσσερις αναμετρήσεις της ημέρας, διότι κάθε εισιτήριο αφορά την είσοδο στις δύο αναμετρήσεις της εκάστοτε αγωνιστικής.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διάθεση των καρτών διαρκείας, που τιμώνται προς 60 ευρώ έκαστο, και προσφέρουν στον κάτοχό του την είσοδο σε όλους τους εντός έδρας αγώνες του Απόλλωνα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, αν οι «κυανόλευκοι» καταφέρουν να προκριθούν στη Φάση των Ομίλων του Euro Cup, όπου θα ακολουθήσουν τουλάχιστον τρεις επιπλέον ευρωπαϊκοί αγώνες.

Τα εισιτήρια διαρκείας θα διατίθενται στην είσοδο του Σεράφειου κολυμβητηρίου και τις τέσσερις ημέρες των αγώνων, αρχής γενομένης από την Πέμπτη (8/10) και την αναμέτρηση με την Ντούισμπουργκ. Επίσης, κάρτες διαρκείας διατίθενται από Τρίτη έως και Σάββατο από τις 9:00 π.μ. έως και τις 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία του ΓΣ Απόλλων Σμύρνης στη Ριζούπολη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου προκριματικού Ομίλου:

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου (1η αγωνιστική)

19:15 ΓΣ Απόλλων Σμύρνης – Ντούισμπουργκ

– Ντούισμπουργκ 21:15 Παρτίζαν Βελιγραδίου – Σίντεζ Καζάν

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου (2η αγωνιστική)

19:15 Σαβόνα – Ντούισμπουργκ

21:15 ΓΣ Απόλλων Σμύρνης – Παρτίζαν Βελιγραδίου

Σάββατο 10 Οκτωβρίου (3η αγωνιστική και 4η αγωνιστική)

10:00 Σαβόνα – Σίντεζ Καζάν

12:00 Παρτίζαν Βελιγραδίου – Ντούισμπουργκ

19:00 Σίντεζ Καζάν – Ντούισμπουργκ

21:00 ΓΣ Απόλλων Σμύρνης – Σαβόνα

Κυριακή 11 Οκτωβρίου (5η αγωνιστική)