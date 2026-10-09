Απόλλων Σμύρνης - Παρτιζάν Βελιγραδίου 15-13: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στο Euro Cup
Σε ένα παιχνίδι που είχε περισσότερες από 50 αποβολές-αν δεν χαθήκαμε στο μέτρημα-ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε σε ένα μεγάλο ντέρμπι την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 15-13 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο κι έκανε το καθοριστικό βήμα προκειμένου να είναι στη φάση των ομίλων του Euro Cup.
H «ελαφρά ταξιαρχία» φιλοξενεί τον 2ο όμιλο των προκριματικών, που απαρτίζεται από πέντε ομάδες και πετυχαίνοντας το δύο στα δύο θα χρειαστεί να συμβούν του κόσμου οι αναποδιές για να χαθεί ένα από τα τρία εισιτήρια πρόκρισης.
Η Παρτιζάν ξεκίνησε το παιχνίδι εντυπωσιακά, με τρία γκολ στον παραπάνω, δύο από τη θέση του φουνταριστού, αιφνιδίασε τον Απόλλωνα, καθώς προηγήθηκε με 2-0, 5-1 και 6-2, με τον Κεχαλάρη να μειώνει σε 6-3, στα 30 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του 1ου οκταλέπτου.
Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν διαφοτrά τεσσάρων γκολ, φθάνοντας στο 8-4 με γκολ από τον Γκργκούρεβιτς (5:21).
Όμως ακολούθησε η αντίδραση από τους γηπεδούχους: Οι Βάβιτς (4:50), Ρομπόπουλος (3:51) και Άλκ. Λοράντος (2:19) μείωσαν σε 8-7 και στη συνέχεια ο Νίκος Μητράκης απέκρουσε στην εκτέλεση πέναλτι από τον Μπόζοβιτς.
Ο Λασκαρίδης ισοφάρισε σε 8-8, στο 1ο λεπτό της 3ης περιόδου, η Παρτιζάν ξέφυγε ξανά με 11-8 (2:55), όμως μέχρι την ολοκλήρωση του 3ου οκταλέπτου, οι Μουρίκης (2:39), Γαρδίκας (1:39), Μπογκντάνοβιτς (00:49) και Καπότσης (00:09) είχαν φέρει την ανατροπή, 12-11.
Ο Νίκολα Μπογκντάνοβιτς με εκτέλεση πέναλτι (6:50) και γκολ στον παραπάνω (4:58), έδωσε προβάδισμα 13-11 και 14-12 στον Απόλλωνα, με τον Λασκαρίδη να «σφραγίζει» το τρίποντο, πετυχαίνοντας το τελικό 15-13 (1:06).
Τα οκτάλεπτα: 3-6, 4-2, 5-3, 3-2.
Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 1, Μπογκντάνοβιτς 4, Βάβιτς 1, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 3, Ντάουμπε, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης 1, Γαρδίκας 1, Μυρίλος, Άλκ. Λοράντος 1, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης.
Παρτιζάν (Στέφαν Τσίριτς): Τοντορόφσκι, Μποντιρόγκα 1, Νέσκοβιτς 1, Γιάνκοβιτς, Πακάσκι 1, Μπόζοβιτς 1, Τζοκάνοβιτς 3, Κοβάτσεβιτς, Γκργκούρεβιτς 3, Ντουρότοβιτς 2, Ραντούλοβιτς, Ντίμκοβιτς, Τσόνκιτς 1, Πάπιτς.
To πρόγραμμα του 2ου ομίλου - Βαθμολογία
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
- Απόλλων Σμύρνης – Ντούισμπουργκ 16-9
- Παρτιζάν Βελιγραδίου – Σίντεζ Καζάν 14-13
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου
- Σαβόνα – Ντούισμπουργκ 11-5
- Απόλλων Σμύρνης – Παρτιζάν Βελιγραδίου 15-13
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
- 10:00 Σαβόνα – Σίντεζ Καζάν
- 12:00 Παρτιζάν Βελιγραδίου – Ντούισμπουργκ
- 19:00 Σίντεζ Καζάν – Ντούισμπουργκ
- 21:00 Απόλλων Σμύρνης – Σαβόνα
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
- 09:30 Σαβόνα – Παρτιζάν Βελιγραδίου
- 11:30 Απόλλων Σμύρνης – Σίντεζ Καζάν
Η βαθμολογία
- Απόλλων Σμ. 6 (2 παιχν.)
- Σαβόνα 3 (1 παιχν.)
- Παρτιζάν 3 (2 παιχν.)
- Σίντεζ 0 (1 παιχν.)
- Ντούισμπουργκ 0 (2 παιχν.)
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