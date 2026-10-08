Ο Απόλλων Σμύρνης ξεκίνησε με νίκη 16-9 απέναντι στη Ντούισμπουργκ για τον 2ο προκριματικό όμιλο του LEN Euro Cup, που διεξάγεται στην έδρα του, το Σεράφειο κολυμβητήριο.

Ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε επί της Ντούισμπουργκ, στο γεμάτο Σεράφειο Κολυμβητήριο, με 16-9. Πρεμιέρα για τους «κυανόλευκους» στο 2ο προκριματικού ομίλου του LEN Euro Cup.

Στο πρώτο οκτάλεπτο, ο Απόλλων Σμύρνης, με το κόσμο στο πλευρό του στο Σεράφειο, έκανε εκκοφαντικό ξεκίνημα, παίρνοντας προβάδισμα με 5-0 (02:34). Η ομάδα του Λοράντου, έκλεισε εντυπωσιακά το οκτάλεπτο με 7-2.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Ντούισμπουργκ βελτιώθηκε στην άμυνά της χωρίς να κάνει τα ίδια λάθη με το πρώτο οκτάλεπτο. Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης έκλεισε με σκορ 9-3, με τον Απόλλωνα να κάνει ηχηρό βήμα νίκης.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η Ντούισμπουργκ προσπάθησε να μπει στον αγώνα μειώνοντας σε 9-5 (07:05), αλλά οι «κυανόλευκοι» δεν άφησαν περιθώρια στη γερμανική ομάδα και έκλεισε το οκτάλεπτο με 12-6.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Απόλλων Σμύρνης καθάρισε την αναμέτρηση και έφτασε τη διαφορά στο +9 (16-7, 02:47), για να πάρει τελικά τον αγώνα με 16-9, με πρωταγωνιστή των «κυανόλευκων» τον Νίκολα Μπογκντάνοβιτς με 6 γκολ.

Τα στοιχεία του αγώνα

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 2-1, 3-3, 4-3

Απόλλων Σμύρνης (Λοράντος): Κεχαλάρης, Μπογκντάνοβιτς 6, Βάβιτς 2, Καπότσης, Λασκαρίδης 2, Ντόμπε 1, Ρομπόπουλος 2, Μουρίκης, Γαρδίκας, Μυρίλος 1, Λοράντος, Γ. Μητράκης 2, Μπερδές, Ν. Μητράκης.

Ντούισμπουργκ (Βουκσάνοβιτς): Λέμα 3, Γιάνκε, Χαλμπ 1, Ολίλα 1, Ντολφ, Λ. Μέτεν, Χένιγκ 1, Σάιφερτ 1, Ε. Μέτεν 2, Γκέργκεφι, Μπέργκερ, Νόσνικ, Γκρούμερ, Γκαρσία

Αναλυτικά το πρόγραμμα και αποτελέσματα του 2ου προκριματικού Ομίλου

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου (1η αγωνιστική)

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης – Ντούισμπουργκ 16-9

21:15 Παρτίζαν Βελιγραδίου – Σίντεζ Καζάν

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου (2η αγωνιστική)

19:15 Σαβόνα – Ντούισμπουργκ

21:15 ΓΣ Απόλλων Σμύρνης – Παρτίζαν Βελιγραδίου

Σάββατο 10 Οκτωβρίου (3η αγωνιστική και 4η αγωνιστική)

10:00 Σαβόνα – Σίντεζ Καζάν

12:00 Παρτίζαν Βελιγραδίου – Ντούισμπουργκ

19:00 Σίντεζ Καζάν – Ντούισμπουργκ

21:00 ΓΣ Απόλλων Σμύρνης – Σαβόνα

Κυριακή 11 Οκτωβρίου (5η αγωνιστική)