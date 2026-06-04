Ο Χανς Ντάουμπε πέτυχε οκτώ γκολ, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τη Βουλιαγμένη με 19-16, πήρε την 3η θέση στη Water Polo League ανδρών και θα είναι στους ομίλους τoυ Euro Cup.

Mε τον Χανς Ντάουμπε να πετυχαίνει οκτώ γκολ, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τη Βουλιαγμένη με 19-16 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, κατέκτησε την 3η θέση στη Water Polo League ανδρών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία του στους ομίλους του Eurο Cup.

Στον 3ο αγώνα των μικρών τελικών και τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, η «ελαφρά ταξαρχία» έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο της παρουσία της μπροστά στους οπαδούς της, που γέμισαν το «Σεράφειο».

Ο Δημήτρης Χατζής, που πέτυχε επτά γκολ, δεν αρκούσε για τη Βουλιαγμένη, που έκλεισε τη χρονιά στην ασυνήθιστη 4η θέση και πλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει η επόμενη ημέρα κι αν θα συνεχίσει με τον Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς.

Απόλυτα ισορροπημένο ήταν το πρώτο τετράλεπτο, έπειτα ο Απόλλων Σμύρνης με τρία σερί γκολ προηγήθηκε με 6-3, η Βουλιαγμένη απάντησε για το 6-6, οι Σολανάκης, Ντάουμπε και Γαρδίκας έκαναν το 8-6, με τους Χατζή και Τε Ριέλε να διαμορφώνουν το 6-6 με τη συμπλήρωση της β' περιόδου.

Οι Αλαμάνος και Ντάουμπε έδωσαν νέα αέρα δύο γκολ στον Απόλλωνα (10-8), ο Μπογκντάνοβιτς το διατήρησε 11-9 (4:17), ο Χατζής μείωσε σε 11-10 (3:03) και 12-11 (1:31), για να έρθουν στο τελευταίο λεπτό της περιόδου οι Ρομπόπουλος και Μπογκντάνοβιτς και να ανοίξουν τη διαφορά στο 14-11.

O Nτάουμπε σκοράροντας για 5η φορά, πέτυχε το 15-11, όμως οι Χατζής (7ο γκολ) και Σπάχιτς πετυχαίνοντας δύο γκολ σε 16 δευτερόλεπτα, έφεραν νέο ενδιαφέρον στον αγώνα, 15-13 (6:26).

Η Βουλιαγμένη με δύο γκολ από τον Σπάχιτς, μείωσε σε 16-15 (4:45), ο Καπότσης με λόμπα μπροστά από τον Ανδρεάδη πέτυχε το 17-15 (3:28), οι «μπέμπηδες» απέτυχαν σε δύο επιθέσεις στον παραπάνω, σε αντίθεση με τον Ντάουμπε, που με δύο γκολ στον παραπάνω έκανε το 19-15 (1:03) και «κλείδωσε» την 3η θέση για τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 2-4, 6-3, 5-5.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 3, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 8, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 2, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης 2, Σάρρος.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης 1, Αλμύρας, Τρούλος 1, Ούμποβιτς, Χατζής 7, Σαπουνάκης, Ν. Καστρινάκης 1, Τε Ριέλε 2, Σπάχιτς 4, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης, Πατσιλινάκος.