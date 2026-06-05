«Αντίο» στους Μανώλη Σολανάκη και Αλέξανδρο Αλαμάνο είπε ο Απόλλων Σμύρνης, με τους δύο πολίστες να ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους βάζοντας... πλώρη για Πειραιά.

Πριν τη μεταγραφή τους στον Ολυμπιακό, ο Απόλλων Σμύρνης αποχαιρέτησε τους Μανώλη Σολανάκη και Αλέξανδρο Αλαμάνο με μία μακροσκελή ανακοίνωση στα social media της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης

«Μανώλη και Αλέξανδρε, για πάντα... Απολλωνάρα!

Τα λόγια σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις είναι «φτωχά» για να περιγράψουν τα συναισθήματα. Κάπως έτσι αισθανόμαστε σήμερα, που αποχαιρετούμε δύο μέλη της οικογένειας του Απόλλωνα Σμύρνης, τον αρχηγό Μανώλη Σολανάκη και τον Αλέξανδρο Αλαμάνο!

Δυο σπουδαίους αθλητές, δυο καταπληκτικούς ανθρώπους, που έγιναν ένα με την «ελαφρά ταξιαρχία» και έδωσαν την ψυχή τους για την ομάδα, έχοντας συνδέσει άρρηκτα το όνομά τους με αυτό του Απόλλωνα! Και βεβαίως με τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία μας: Την κατάκτηση του Challenger Cup!

Και οι δύο κατέθεσαν και φέτος όλο τους το «είναι», ώστε ο Απόλλων να κλείσει επιτυχημένα μια πάρα πολύ απαιτητική χρονιά με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στη Water Polo League. Αμφότεροι εισέπραξαν την αναγνώριση του κόσμου, όλα τα χρόνια, αλλά και φέτος, με το επώνυμο του Αλαμάνου να γίνεται σύνθημα και χθες στα χείλη των φιλάθλων μας και το «Σολανάκη ψυχάρα για πάντα Απολλωνάρα» να δονεί την ατμόσφαιρα και να αποτυπώνεται ακόμη και σε πανό της εξέδρας!

Ο κόσμος, όπως και η ομάδα στο σύνολό της, ξέρει να αναγνωρίζει την προσφορά και την αξία. Ειδικά αυτών των δυο παιδιών που πάντα θα αγαπάμε. Όλοι!

Ο Αλέξανδρος Αλαμάνος ήρθε παιδί 18 χρονών και φεύγει άνδρας 26 ετών. Σε αυτά τα 8 χρόνια ήταν «ζωντανό» κομμάτι, όλων των μεγάλων στιγμών σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ο Μανώλης Σολανάκης… Ο σπουδαίος αρχηγός μας την τελευταία 4ετία! Ήρθε πριν έξι χρόνια στον Απόλλωνα, έδωσε χιλιάδες «μάχες» για την ομάδα (όπως και ο Αλέξανδρος), και κανείς δεν θα ξεχάσει την εικόνα του να υψώνει στον… ουρανό της Τεράσα στις 29 Απριλίου του 2023 και να μπαίνει με το τρόπαιο του Challenger υψωμένο στο χέρι το βράδυ της 30ης στο «Ελ. Βενιζέλος», στην υποδοχή των Κυπελλούχων Ευρώπης! Και αυτές και πολλές άλλες…

Η προσφορά τους ανεκτίμητη! Μανώλη και Αλέξανδρε σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σας!

«Τρεις αιώνες», όπως φωνάζει ο Αλέξανδρος, δυο πατρίδες, μια ομάδα, «Απόλλων», που συμπληρώνουν όλοι, μαζί με τον Μανώλη!

Εις το επανιδείν...»