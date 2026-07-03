Ο Απόλλων Σμύρνης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Νίκο Μητράκη και για την επόμενη σεζόν στη Waterpolo League ανδρών.

Για ακόμη μία χρονιά ο Νίκος Μητράκης θα φοράει το σκουφάκι του Απόλλωνα Σμύρνης. Οι «κυανόλευκοι» ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον νεαρό τερματοφύλακα για την επόμενη σεζόν 2026-27 στη Waterpolo League.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης

«Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας του για τη σεζόν 2026-27 με τον Νίκο Μητράκη!

Ο γεννηθείς στις 9 Μαΐου του 2000 ποιοτικός τερματοφύλακας θα συνεχίσει να αποτελεί για 2η σερί χρονιά τον… φύλακα άγγελο της εστίας των «κυανόλευκων», έχοντας ήδη αποδείξει, από την πρώτη του κιόλας χρονιά στην ομάδα, την υψηλή αγωνιστική του αξία.

Ο ύψους 1,97 μ. γκολκίπερ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας κομβικό ρόλο στην πορεία του Απόλλωνα μέχρι και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου σε Water Polo League και Conference Cup.

Μάλιστα η παρουσία του στη σεζόν οδήγησε και τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Θοδωρή Βλάχο, στην απόφαση να τον συμπεριλάβει στην αποστολή της εθνικής Ανδρών για την εν εξελίξει προετοιμασία εν όψει της Τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (22-26/7).

Ερχόμενος πέρυσι το καλοκαίρι στον Απόλλωνα ο Νίκος Μητράκης… έσμιξε ξανά με τον Τεό Λοράντο, τον οποίο είχε προπονητή και στο Παλαιό Φάληρο τη διετία 2018-2020, αλλά και στην Εθνική Νέων Ανδρών, όταν και είχε αναδειχθεί κορυφαίος τερματοφύλακας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2019 στο Κουβέιτ, στην «χρυσή» πορεία της Ελλάδας μέχρι και την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου.

Στις δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, www.apollonwaterpolo.gr, ο Νίκος Μητράκης εξέφρασε τη χαρά του για την παραμονή του στον Απόλλωνα και την ανυπομονησία του για τις προκλήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου:

"Είμαι πολύ χαρούμενος που θα βρίσκομαι στον Απόλλωνα και τη νέα χρονιά. Εύχομαι να έχουμε μια υγιή σεζόν χωρίς τραυματισμούς. Ανυπομονούμε για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και στόχος μας, μέσα από τη σκληρή δουλειά, είναι να πετύχουμε το κάτι παραπάνω σε Ελλάδα και Ευρώπη".

Νίκο καλή επιτυχία στην επόμενη σεζόν σε εσένα και την ομάδα μας!!!»