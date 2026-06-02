Βουλιαγμένη: Πάει για τον Βλάνταν Σπάιτς για τη θέση του φουνταριστού
Ο Βλάνταν Σπάιτς φαίνεται να είναι ο εκλεκτός των ανθρώπων της Βουλιαγμένης, για τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Σέρβο αρχηγό της Νεμάνια Ούμποβιτς στη θέση του φουνταριστού.
Ο 29χρονος Μαυροβούνιος φουνταριστός αναμένεται να αφήσει τη Μαρσέιγ στο τέλος των αγωνιστικών της υποχρεώσεων και να συνεχίσει την καριέρα του στη Βουλιαγμένη.
Με συμπαίκτη τον Στάθη Καλογερόπουλο, ο Σπάιτς διεκδικεί με τη Μαρσέιγ τον τίτλο του Euro Cup. Στον 1ο τελικό στη Μασσαλία η πρωταθλήτρια Γαλλίας επικράτησε με 19-16, επί της Γιάντράν Σπλιτ, με τον επαναληπτικό να έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιουνίου.
Ο Σπάιτς πριν μετακομίσει στη Γαλλία, ξεκίνησε την καριέρα του στην Μπούντβα, ενώ η παρουσία του στη Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι άνοιξε τον δρόμο για την εθνική ομάδα το 2019, ενώ το 2021 αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
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