Ο Βλάνταν Σπάιτς έπειτα από μακρά πορεία στη Μαρσέιγ, αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Βουλιαγμένης.

Ο Βλάνταν Σπάιτς φαίνεται να είναι ο εκλεκτός των ανθρώπων της Βουλιαγμένης, για τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Σέρβο αρχηγό της Νεμάνια Ούμποβιτς στη θέση του φουνταριστού.

Ο 29χρονος Μαυροβούνιος φουνταριστός αναμένεται να αφήσει τη Μαρσέιγ στο τέλος των αγωνιστικών της υποχρεώσεων και να συνεχίσει την καριέρα του στη Βουλιαγμένη.

Με συμπαίκτη τον Στάθη Καλογερόπουλο, ο Σπάιτς διεκδικεί με τη Μαρσέιγ τον τίτλο του Euro Cup. Στον 1ο τελικό στη Μασσαλία η πρωταθλήτρια Γαλλίας επικράτησε με 19-16, επί της Γιάντράν Σπλιτ, με τον επαναληπτικό να έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιουνίου.

Ο Σπάιτς πριν μετακομίσει στη Γαλλία, ξεκίνησε την καριέρα του στην Μπούντβα, ενώ η παρουσία του στη Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι άνοιξε τον δρόμο για την εθνική ομάδα το 2019, ενώ το 2021 αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.