Η Βουλιαγμένη εξέδωσε ανακοίνωση κατά της ΚΟΕ σχετικά με την απόφαση που πάρθηκε για την μεταγραφή του Σεμίρ Σπάχιτς στον Ολυμπιακό, τι υποστηρίζει η ομάδα του Λαιμού.

Η Βουλιαγμένη, με σχετική ανακοίνωση, πήρε θέση κατά της ΚΟΕ, αναφορικά με την υπόθεση της μεταγραφής του Σεμίρ Σπάχιτς στον Ολυμπιακό.

Όπως υποστηρίζει ο ΝΟΒ, «ο αθλητής δεσμεύεται με υπογεγραμμένο τριετές συμφωνητικό έως το 2028, κατατεθειμένο και πρωτοκολλημένο στην Κ.Ο.Ε.» και όπως καταλήγει «επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του ενώπιον των αρμόδιων αθλητικών και δικαστικών οργάνων, για την προσβολή της απόφασης, την αναζήτηση τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση κάθε ζημίας του, έναντι παντός υπευθύνου».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης εκφράζει την έκπληξή του αλλά και την αυτονόητα έντονη αντίθεσή του στην ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών της Κ.Ο.Ε να εγκρίνει τη μεταγραφή του Σεμίρ Σπάχιτς στον Ολυμπιακό.

Ως είναι γνωστό και τέθηκε υπ’ όψη της Επιτροπής Μεταγραφών, ο αθλητής δεσμεύεται με υπογεγραμμένο τριετές συμφωνητικό έως το 2028, κατατεθειμένο και πρωτοκολλημένο στην Κ.Ο.Ε.

Συγκεκριμένα, υπέγραψε αρχικά τριετές ιδιωτικό συμφωνητικό για τις αγωνιστικές περιόδους 2023–2026. Στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου 2025–2026, η συνεργασία επεκτάθηκε για δύο επιπλέον έτη, έως το 2028. Το συμφωνητικό της επέκτασης κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε στην Κ.Ο.Ε.

Οι αναφορές περί μη κατάθεσής του είναι ανακριβείς και φυσικά θα κριθούν από τα αρμόδια όργανα στα οποία θα προσφύγουμε εξαντλώντας κάθε νόμιμο μέσο και προβλεπόμενη διαδικασία και φυσικά θα διερευνηθούν οι ευθύνες όσων εμπλέκονται στο σκάνδαλο αυτό.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι ότι, κατόπιν αιτήματος του Ολυμπιακού προς την Κ.Ο.Ε για το εάν υπήρχε κατατεθειμένο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Σεμίρ Σπάχιτς και του Ν.Ο. Βουλιαγμένης, διοικητικός υπάλληλος της Ομοσπονδίας απάντησε εγγράφως στις 19 Μαΐου ότι ουδέποτε είχε κατατεθεί τέτοιο συμφωνητικό!

Μόλις ο Όμιλός μας παρενέβη, επισημαίνοντας την ύπαρξη αριθμού πρωτοκόλλου, καθώς και πρωτοκολλημένου διαβιβαστικού, το συμφωνητικό εντοπίστηκε και η προηγούμενη ενημέρωση ανακλήθηκε.

Πώς ένα πρωτοκολλημένο συμφωνητικό εμφανίζεται αρχικά ως ανύπαρκτο και μετά την παρέμβασή μας, "ως δια μαγείας" βρίσκεται;

Το περιστατικό απαιτεί εξηγήσεις και διερεύνηση των ευθυνών.

Η σύγκριση με την υπόθεση της Νεφέλης Κοβάσεβιτς είναι παραπλανητική.

Στη δική της περίπτωση, το συμφωνητικό δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και είτε δεν είχε κατατεθεί στην Κ.Ο.Ε, είτε εντελώς τυχαία, εμφανίστηκε κατατεθειμένο μόλις μία-δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταγραφών και την ανακοίνωση της μεταγραφής της αθλήτριας στον Ν.Ο.Β.

Επομένως, πρόκειται για εντελώς διαφορετική περίπτωση από αυτή του Σπάχιτς.

Ο Σπάχιτς υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό με τον Ολυμπιακό, ενώ βρισκόταν σε ισχύ το συμφωνητικό του με τον Όμιλό μας και μάλιστα πριν καν αιτηθεί σε εμάς επίσημα μεταγραφή!

Επιπλέον, πριν από οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής, αγωνιζόταν ήδη με τον Ολυμπιακό σε τουρνουά, επιδεικνύοντας, μαζί με το νέο του σωματείο, περιφρόνηση προς τις συμβατικές δεσμεύσεις και την εκκρεμή θεσμική διαδικασία.

Αυτή τη συμπεριφορά επιβραβεύει η Κ.Ο.Ε με την απόφασή της;

Ποιο μήνυμα στέλνει για την τήρηση των συμφωνιών και τον σεβασμό των σωματείων;

Δυστυχώς, για τον Ν.Ο. Βουλιαγμένης η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται.

Έχουμε βιώσει και στο παρελθόν ανάλογες υποθέσεις, σε κάποιες από τις οποίες δεν είχαμε ενημερωθεί καν για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταγραφών και είδαμε ξαφνικά αθλητές μας να εμφανίζονται στο πρωτάθλημα φορώντας το σκουφάκι άλλης ομάδας.

Χρόνια μετά, δημιουργείται εύλογα η αίσθηση ότι τελικά τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Ο Ν.Ο. Βουλιαγμένης επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του ενώπιον των αρμόδιων αθλητικών και δικαστικών οργάνων, για την προσβολή της απόφασης, την αναζήτηση τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση κάθε ζημίας του, έναντι παντός υπευθύνου.

Ας είναι σαφές προς όλους τους εμπλεκομένους: η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του Ομίλου μέχρι τέλους».