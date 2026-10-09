Oι «μπέμπηδες» της Βουλιαγμένης ηττήθηκαν από την Μπαρτσελόνα με 17-12 στη Νάπολι, στην έναρξη του 4ου ομίλου των προκριματικών στο Euro Cup.

Η Βουλιαγμένη άρχισε με ήττα από την Μπαρτσελόνα με 17-12 τις υποχρεώσεις της στον στον 4ο προκριματικό όμιλο του Euro Cup, που διοργανώνει η Ποζίλιπο Νάπολι.

Οι «μπέμπηδες», έχοντας στη σύνθεσή της οκτώ παίκτες γεννημένους από το 2005 μέχρι το 2009, δεν μπόρεσαν να κοντράρουν την ισπανική ομάδα, που έφθασε τη διαφορά μέχρι και τα εννέα γκολ.

Η ελληνική ομάδα έχασε έδαφος στη διεκδίκηση μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων του γκρουπ, που οδηγεί στη φάση των ομίλων κι εκτός από την Ποζίλιπο βρίσκεται και η Ντιναμό Βουκουρεστίου. Η ομάδα από τη Ρουμανία θα είναι η επόμενη αντίπαλος για τη Βουλιαγμένη το Σάββατο (10/10, 21:00).

Η Βουλιαγμένη βρέθηκε να κηνυγά στο σκορ από την αρχή του αγώνα, με την Μπαρτσελόνα να προηγείται με 4-1 και 5-3 πριν από τη συμπλήρωση του 7ου λεπτού. Η ισπανική ομάδα με σερί 5-0, ξέφυγε με 10-3, στο 15ο λεπτό, κλείνοντας το ημίχρονο στο 11-4.

Η διαφορά ανέβηκε στα εννέα γκολ για την Μπαρτσελόνα στο 3ο οκτάλεπτο (14-6) και 16-7 στο ξεκίνημα της 4ης περιόδους, με τους παίκτες της Βουλιαγμένης στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα να μειώνουν στο τελικό 17-12.

Tα οκτάλεπτα: 5-2, 6-1, 4-3, 2-5.

Μπαρτσελόνα (Αντρέι Ίοσεπ): Ματεραντόνα, Τιόζο, Πιράλκοφ 1, Ασένσιο 2, Πρατ 1, Ραμόν 1, Γκασμόν, Φαν ντερ Βέιντεν 3, Βατανάμπε 2, Γκόμα 3, Ντάουρα 3, Βελκόφ, Μπεναβίδες, Λόπεθ 1.

Βουλιαγμένη (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Λεβάντης 1, Τόττης 1, Αλμύρας 1, Τρούλος, Λεωνιδάκης, Σπάιτς 1, Παπανικολάου 5, Καστρινάκης, Τε Ριέλε, Πατσιλινάκος 1, Δεληγιάννης 2, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης, Μαντζουρίδης.