Η Βουλιαγμένη στη Νάπολι για την πρόκριση στους ομίλους του Euro Cup
H Βουλιαγμένη από τον ιταλικό νότο και τη Νάπολι αρχίζει το φετινό της ευρωπαϊκό ταξίδι στο Euro Cup ανδρών. Οι «μπέμπηδες» παίρνουν μέρος στον 4ο όμιλο της προκριματικής φάσης που θα φιλοξενήσει η Ποζίλιπο Νάπολι από την Παρασκευή (9/10), μέχρι την Κυριακή (10/10), με τη συμμετοχή επίσης της Μπαρτσελόνα και της Ντιναμό Βουκουρεστίου.
Ο στόχος της ελληνικής ομάδας είναι η κατάληψη μια εκ των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου, που οδηγεί στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.
To πρόγραμμα του 4ου ομίλου
Παρασκευή 9/10
- 19:00 Μπαρτσελόνα-Βουλιαγμένη
- 21:00 Ποζίλιπο-Ντιναμό Βουκουρεστίου
Σάββατο 10/10
- 19:00 Ποζίλιπο-Μπαρτσελόνα
- 21:00 Ντιναμό Βουκουρεστίου-Βουλιαγμένη
Κυριακή 11/10
- 11:00 Μπαρτσελόνα-Ντιναμό Βουκουρεστίου
- 13:00 Ποζίλιπο-Βουλιαγμένη
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