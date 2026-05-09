Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον αγώνα με τη Βουλιαγμένη, επικρατώντας με 20-10 στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης στη Water Polo League ανδρών.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν είχαν προβλήματα απέναντι στη Βουλιαγμένη για το 1-0 στα ημιτελικά και τώρα θα προετοιμαστούν για τον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα με την Μπρέσια, την Τετάρτη (13/5) για την 5η αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League.

Aναφορικά με τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, ο 2ος αγώνας θα γίνει το Σάββατο (16/5, 17:00) στη Βουλιαγμένη, με τον Ολυμπιακό να χρειάζεται μια ακόμα νίκη για να περάσει στους τελικούς. Αν χρειαστεί και 3ος ημιτελικός, θα γίνει το Σάββατο (23/5) στον Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός στο 1ο οκτάλεπτο δημιούργησε και συντήρησε διαφορά δύο γκολ, με τον Ζάλανκι να γράφει το 6-3 για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Γενηδουνιάς άνοιξε την ψαλίδα της διαφοράς στο 7-3, με τον τον Άνγκιαλ να τη διατηρεί με υπέροχη λόμπα για το 8-4 (3:34). Με τα γκολ των Ζάλανκι και Παπαναστασίου ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 11-5 (1:20), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Με εκτέλεση πέναλτι από τον Πούρο και γκολ στον παραπάνω από τον Κάκαρη, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 14-7 (2:33) κι έκλεισαν το 3ο οκτάλεπτο στο +8 (16-8). Οι παίκτες του Ολυμπιακού χωρίς να ανεβάσουν στροφές, ξέφυγαν με 18-8 (5:45) και σε χαλαρούς ρυθμούς επικράτησαν με 20-10.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 5-2, 5-3, 4-2.

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζαλάνκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου.

ΝΟ Βουλιαγμένης (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 1, Τόττης, Αλμύρας, Τρούλος 2, Ούμποβιτς, Χατζής 2, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 1, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 2, Γιαννάτος, Κωνσταντίνος Μπέλεσης, Πατσιλινάκος.

