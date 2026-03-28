Ο Υδραϊκός καπάρωσε την ευκαιρία να βρεθεί στα play offs

O Υδραϊκός νικώντας τον Εθνικό με 17-9, εξασφάλισε την πρώτη θέση στον Β2 Όμιλο και συγχρόνως, τη συμμετοχή του στα play in της Waterpolo League ανδρών.

Η ομάδα της Ύδρας έφθασε τους 37 βαθμούς και σε συνδυασμό με την ήττα της Γλυφάδας από τη Χίο, πήρε και μαθηματικά την πρώτη θέση στον Β2 Όμιλο και θα διεκδικήσει μέσω των play in ένα εισιτήριο για τα play off.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - 7ης αγωνιστική

Β1 Όμιλος

Σάββατο 28/3

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12

ΠΑΟΚ - Π. Φάληρο 19-8

ΓΣ Περιστερίου - Πανιώνιος 8-12

Τετάρτη 1/4

20:00 Κολ. Σεράφειο: Απόλλων Σμύρνης – Παναθηναϊκός

Β2 Όμιλος

ΟΦΘ - Χανιά 16-12

Γλυφάδα - Χίος 9-11

Υδραϊκός – Εθνικός 17-9

Κυριακή 29/3

15:00 Κολ. Νέας Πολιτείας: Λάρισα – ΝΟ Πατρών

Οι βαθμολογίες

Β1 Όμιλος

(20ή αγων.)

1.Ολυμπιακός 60

2.Παναθηναϊκός 57

3.Βουλιαγμένη 48 (21 αγ.)

4.Απόλλων Σμύρνης 48

5.ΠΑΟΚ 36

6.Πανιώνιος 33 (19 αγ.)

7.Π. Φάληρο 22

8.Περιστέρι 21

Β2 Όμιλος

(20ή αγων.)

1.Υδραϊκός 37

2.Γλυφάδα 33

3.Χίος 32

4.Εθνικός 27

5.ΟΦΘ 15

6.Χανιά 13

7.ΝΟΠ 7

8.Λάρισα -1



