Aποκλεισμός για τον Εθνικό από την Τριέστε στο Euro Cup

Εθνικός: Aποκλεισμός από την Τριέστε στο Euro Cup γυναικών
Ο Εθνικός αν και ξεκίνησε καλά τον αγώνα του απέναντι στην Τριέστε, στο τέλος ηττήθηκε για δεύτερη φορά από την ιταλική ομάδα, αυτή τη φορά με 10-8, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στα προημιτελικά τoυ Euro Cup γυναικών.
Η ελληνική ομάδα πήγε στην Τεργέστη για να ανατρέψει την ήττα με 9-8 στον Πειραιά. Προηγήθηκε με 3-0 και 4-1 στο 9ο λεπτό, όμως η Τριέστε με σερί 4-0 έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 5-4 και τον τεχνικό Ορέστη Σαλάχα να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα.
Η ιταλική ομάδα προηγήθηκε με 6-4, ο Εθνικός ισοφάρισε σε 6-6, όμως μπήκε στο 4ο οκτάλεπτο πίσω στο σκορ (7-6). Με τις Κανετίδου και Μάμογλου βρέθηκε ξανά στο κόλπο, 8-8 (2:24), όμως δεν είχε συνέχεια, με την Τριέστε να φθάνει στο τελικό 10-8.
Τα οκτάλεπτα: 1-3, 4-1, 2-2, 3-2.
Τριέστε (Πάολο Ζίτσα): Σπαράνο, Ζίτσα, Ντε Μαρκ 2, Πετρούτσι, Γκαντ 1, Τσεργκόλ 1, Κλατόφσκι 3, Κολέτα, Μαρούσι, ΜακΝτόγουολ 1, Μπατού, Άλεν 2, Μαντσινέλι, Αμποντάντσα
Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 1, Τσιουγκρή, Οικονόμου, Μάμογλου 2, Τσιμάρα, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 1, Σταυρίδου, Κανετίδου 1, Γαλανοπούλου, Κοντογιάννη 3, Βεκρή, Μούζη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.