Aποκλεισμός για τον Εθνικό από την Τριέστε στο Euro Cup

O Eθνικός πάλεψε στην Τεργέστη, όμως δεν απέφυγε την ήττα από την Τριέστε με 10-8 και τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Euro Cup γυναικών.

Ο Εθνικός αν και ξεκίνησε καλά τον αγώνα του απέναντι στην Τριέστε, στο τέλος ηττήθηκε για δεύτερη φορά από την ιταλική ομάδα, αυτή τη φορά με 10-8, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στα προημιτελικά τoυ Euro Cup γυναικών.

Η ελληνική ομάδα πήγε στην Τεργέστη για να ανατρέψει την ήττα με 9-8 στον Πειραιά. Προηγήθηκε με 3-0 και 4-1 στο 9ο λεπτό, όμως η Τριέστε με σερί 4-0 έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 5-4 και τον τεχνικό Ορέστη Σαλάχα να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα.

Η ιταλική ομάδα προηγήθηκε με 6-4, ο Εθνικός ισοφάρισε σε 6-6, όμως μπήκε στο 4ο οκτάλεπτο πίσω στο σκορ (7-6). Με τις Κανετίδου και Μάμογλου βρέθηκε ξανά στο κόλπο, 8-8 (2:24), όμως δεν είχε συνέχεια, με την Τριέστε να φθάνει στο τελικό 10-8.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 4-1, 2-2, 3-2.

Τριέστε (Πάολο Ζίτσα): Σπαράνο, Ζίτσα, Ντε Μαρκ 2, Πετρούτσι, Γκαντ 1, Τσεργκόλ 1, Κλατόφσκι 3, Κολέτα, Μαρούσι, ΜακΝτόγουολ 1, Μπατού, Άλεν 2, Μαντσινέλι, Αμποντάντσα

Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 1, Τσιουγκρή, Οικονόμου, Μάμογλου 2, Τσιμάρα, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 1, Σταυρίδου, Κανετίδου 1, Γαλανοπούλου, Κοντογιάννη 3, Βεκρή, Μούζη.

