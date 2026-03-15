Πραγματοποιώντας πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 14-8 στο ματς της 4ης αγωνιστικής για τη Β' Φάση της Waterpolo League. Μία νίκη που έφερε τους «ερυθρόλευκους» μόνους πρώτους στη βαθμολογία των Play-Offs της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ στα πρώτα λεπτά του ματς, με τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα δύο γκολ στο δεύτερο οκτάλεπτο. Μάλιστα, με αυτή τη διαφορά οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στο ημίχρονο (8-6).

Στην επανάληψη, το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς ανέβασε κατακόρυφα τον ρυθμό του αποκτώντας προβάδισμα έξι γκολ (12-6), με το οποίο πήγε στο τελευταίο οκτάλεπτο. Εκεί, οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση και οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν το +6 για να διαμορφωθεί το τελικό 14-8.