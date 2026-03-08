Ο Απόλλων Σμύρνης με εξαιρετική άμυνα και τον τερματοφύλακα Νίκου Μητράκη, νίκησε τη Βουλιαγμένη με 12-10 και τώρα έχει μπροστά της την πρόκληση του Παναθηναϊκού.

Ο Απόλλων Σμύρνης με όπλο την αμυντική λειτουργία νίκησε τη Βουλιαγμένη με 12-10 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο στο μεγάλο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του Β1 ομίλου στη 2η φάση της Water Polo League ανδρών.

Μια νίκη που φέρνει την «ελαφρά ταξιαρχία» μόνη 3η στον βαθμολογικό πίνακα και της δίνει την ευκαιρία την Τετάρτη (11/3) να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό και να τον πλησιάσει στους τρεις βαθμούς.

Ο Απόλλων Σμύρνης είχε εκρηκτικό ξεκίνημα, καθώς προηγήθηκε με 3-1 και 5-2 στο 1ο οκτάλεπτο. Η Βουλιαγμένη με σερί 3-0 ισοφάρισε σε 5-5, στα πρώτα 2:16 της β' περιόδου, οι Ντάουμπε και Μπογκντάνοβιτς έκαναν το 8-6 για τους γηπεδούχους, με τον Γαρδίκα να διατηρεί το +2 για το 9-7, με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Οι Τόττης και Αγγελόπουλος έφεραν νέα ισοπαλία, 9-9, ο Μπελέσης πέτυχε το 10-10 για τη Βουλιαγμένη, όμως ο Σολανάκης και ο Καπότσης στα τελευταία 70 δευτερόλεπτα της 3ης περιόδου, έκαναν το 12-10 για τον Απόλλωνα, που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.

Στο 4ο οκτάλεπτο οι παίκτες των ομάδων δεν εκμεταλλεύτηκαν τις επιθέσεις στον παίκτη παραπάνω, οι τερματοφύλακες έκαναν καλή δουλειά, με αποκορύφωμα την απόκρουση του τερματοφύλακα των γηπεδούχων Νίκου Μητράκη στην εκτέλεση πέναλτι από τον Ηλία Αγγελόπουλο, στα 3:43 πριν από το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 4-5, 3-3, 0-0.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 3, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 2, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης 1, Σάρρος.

Βουλιαγμένη (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 1, Τόττης 1, Αλμύρας, Τρούλος, Ούμποβιτς 1, Κ. Λεβαντής, Παπανικολάου, Καστρινάκης, Τε Ριέλε 1, Σπάχιτς 3, Γιαννάτος, Χ. Λεβαντής, Μπελέσης 3, Δεληγιάννης.

H βαθμολογία - Β1 Όμιλος

(Σε 16 αγώνες)