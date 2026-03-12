Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στη Βουλιαγμένη με 14-11, επικρατώντας στο κολυμβητήριο της ομώνυμης περιοχής για την τρίτη αγωνιστική στη Β' Φάση της Waterpolo League.

Πριν το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης. Κόντρα στην ομώνυμη ομάδα επικράτησε με 14-11 στο πλαίσιο της της 3ης αγωνιστικής στη Β' Φάση της Waterpolo League.

Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός βρίσκεται μαζί με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή των Play-Offs, πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά στο σκορ. Πήγαν γκολ - γκολ με τη Βουλιαγμένη να δημιουργεί προβλήματα στην επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού. Έτσι, το σκορ στην πρώτη περίοδο έληξε ισόπαλο (3-3). Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι γηπεδούχοι πήραν κεφάλι στο σκορ, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν πάντα την απάντηση και να ισοφαρίζουν, ώστε το 6-6 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

<

Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς με το προβάδισμα, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν και ανέβασαν στα δύο γκολ στο τέλος της τρίτης περιόδου (8-10). Στην τελευταία περίοδο, οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν εξαιρετικά το προβάδισμά τους, το οποίο αύξησαν κατά ένα γκολ για τη διαμόρφωση του τελικού 14-11.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-3, 2-4, 3-4

Βουλιαγμένη: Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 1, Τόττης 2, Αλμύρας, Τρούλος 2, Ούμποβιτς, Πατσιλινάκος 1, Σαπουνάκης, Καστρινάκης, Τε Ριέλε 2, Σπάχιτς 2, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπελέσης, Μαντζουρίδης.

Ολυμπιακός: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς, Φουντούλης 3, Γούβης 1, Ζάλανκι 1, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.