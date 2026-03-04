Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΠΑΟΚ με σκορ 15-13 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στη Β' Φάση του πρωταθλήματος της Waterpolo League ανδρών.

Μετά την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήματος και επικράτησε 15-13 του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στη Β' Φάση. Οι «πράσινοι» παρέμειναν αήττητοι για 16ο αγώνα στη Waterpolo League και πλέον ετοιμάζονται για τη ρεβάνς κόντρα στη Γιαντράν στη φάση των "16" του LEN Euro Cup.

Αγωνιστικά οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και από νωρίς πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων (3-5). Μάλιστα, στη συνέχεια κατάφεραν να διπλασιάσουν τη διαφορά αυτή και στο ημίχρονο να έχουν ένα σημαντικό αβαντάζ τεσσάρων γκολ (5-9).

Βέβαια, στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μειώσει το σκορ, αλλά η κακή αμυντική λειτουργία του τον άφησε να το κάνει κατά ένα γκολ. Αντίστοιχα έπραξε και στο τέταρτο οκτάλεπτο, όπου μείωσε με ακόμη ένα γκολ τη διαφορά, γνωρίζοντας εν τέλει την ήττα με 15-13 από τον Παναθηναϊκό.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 2-4, 5-4, 3-2

ΠΑΟΚ (Θ. Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέκο 1, Μανθογιάννης, Ράπτης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης 4, Τσολακούδης 4, Χονδροκούκης 1, Ντέλιτς 1, Μπιτσάκος 1, Γραμματικός, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής 1, Μαρινάγης.

Παναθηναϊκός (Δ. Μάζης): Βάινμπερκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης 1, Μπανίσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.